Гороскоп на 25 февраля 2023 года предупреждает, что справиться с собственными желаниями, а точнее с невозможностью их неотложного осуществления, будет непросто. Однако не отказывайтесь от них полностью, просто немного отстранитесь.
Переключайтесь на рутину, домашнюю работу и уборку – это поможет снизить градус напряжения, а бонусом станет чистота и порядок в доме.
По прогнозу университета Никифоровых, 25 февраля уместны встречи с друзьями, а также любая встреча с искусством – посещение выставок, театров или просмотр репродукций, прослушивание музыки, просмотр фильмов.
Согласно гороскопу на 25.02.2023, в этот день неблагоприятно:
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- обрезать ногти и стричь волосы;
- одевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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