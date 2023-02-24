Гороскоп на 25 февраля 2023 года предупреждает, что справиться с собственными желаниями, а точнее с невозможностью их неотложного осуществления, будет непросто. Однако не отказывайтесь от них полностью, просто немного отстранитесь.

Переключайтесь на рутину, домашнюю работу и уборку – это поможет снизить градус напряжения, а бонусом станет чистота и порядок в доме.

По прогнозу университета Никифоровых, 25 февраля уместны встречи с друзьями, а также любая встреча с искусством – посещение выставок, театров или просмотр репродукций, прослушивание музыки, просмотр фильмов.

Согласно гороскопу на 25.02.2023, в этот день неблагоприятно:

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обрезать ногти и стричь волосы;

одевать новую одежду;

начинать путешествие.

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