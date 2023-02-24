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Не відмовляйтеся від бажань: гороскоп на 25 лютого 2023 року

24 Лютого 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 лютого 2023 року попереджає, що впоратись із власними бажаннями, а точніше з неможливістю їх невідкладного здійснення, буде непросто. Однак не відмовляйтеся від них повністю, просто трохи відстороніться.

Перемикайтеся на рутину, хатню роботу та прибирання – це допоможе знизити градус напруги, а бонусом стануть чистота і порядок у помешканні.

За прогнозом університету Нікіфорових, 25 лютого доречні зустрічі з друзями, а також будь-яка зустріч із мистецтвом – відвідування виставок, театрів чи перегляд репродукцій, прослуховування музики, перегляд фільмів.

Згідно з гороскопом на 25.02.2023, у цей день несприятливо:

Зараз дивляться
  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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