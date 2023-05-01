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Не вгоняйте себя в стресс: гороскоп на 2 мая 2023 года

1 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2 мая 2023 года обещает достаточно мягкую и спокойную энергетику дня с необходимой искрой динамичности, которая даст силы сделать много дел.

Хорошо иметь под рукой список задач, чтобы на полную воспользоваться энергией этого дня. Важное лучше отложить. Не вгоняйте себя в стресс и суету, этот день сложится продуктивнее, если работать сконцентрировано, но уравновешенно.

По прогнозу университета Никифоровых, то, что происходит в течение дня до 17:10, может повториться трижды. Поэтому внимательно выбирайте, чем вы наполните этот день.

2 мая Венера переходит в знак Близнецы. Нам захочется в отношениях больше общения, обмена мнениями и информацией. Именно в этот день может быть больше недоразумений с любимыми — будьте бережными к себе и к ним. Не лучший момент для первых свиданий.

Согласно гороскопу на 02.05.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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