Гороскоп на 2 травня 2023 року обіцяє досить м’яку та спокійну енергетику дня із необхідною іскрою динамічності, яка дасть сили зробити багато справ.

Добре мати під рукою список завдань, щоб на повну скористатися енергією цього дня. Важливе краще відкласти. Не вганяйте себе у стрес та метушню, цей день складеться продуктивніше, якщо працювати сконцентровано, але врівноважено.

За прогнозом університету Нікіфорових, те, що відбувається протягом дня до 17:10, може повторитися тричі. Тож уважно обирайте, чим ви наповните цей день.

2 травня Венера переходить у знак Близнюки. Нам захочеться у стосунках більше спілкування, обміну думками та інформацією. Саме в цей день може бути більше непорозумінь із коханими – будьте дбайливими до себе та до них. Не найкращий момент для перших побачень.

Згідно з гороскопом на 02.05.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік