Гороскоп для Украины на 2023 год предвещает нелегкие времена. Наша страна будет менять свое позиционирование в мире и возрождаться через боль подобно фениксу. Однако говорить о завершении войны в Украине в 2023 году — рано.

Подробный гороскоп для Украины на 2023 год эксклюзивно для Фактов ICTV составила астролог Кристина Анютина-Васильченко.

— Мое мнение не будет популярным, однако я не вижу окончания войны в 2023 году.

Несколько планетных положений показывают на перерождение, обновление Украины, но, к сожалению, через боль.

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Украина подобна фениксу, что начнет новую жизнь. Больше всего это перерождение коснулось и коснется некоторых городов, а именно Мариуполя, Херсона, Днепра.

Пиковые, кризисные моменты перерождения будут с 26 ноября по 16 января, а также с 4 сентября по 16 октября. И в следующем году — с 11 февраля 2024 до 30 июля 2024-го. Это время серьезных потрясений для страны.

Украина будет менять свои взгляды кардинально, трансформироваться, менять свое позиционирование в мире, сталкиваться с разрушительными внешними обстоятельствами. Это возрождение, но не без трудностей.

— Если говорить кратко — Украина даст отпор России в этой войне. Но для Украины спокойные времена наступят еще нескоро. Это нельзя назвать победой, но это и не будет поражением. Но что можно с уверенностью сказать: даже если война закончится завтра, время для Украины еще не будет легкое. До 2029 года не время расслабляться.

Согласно гороскопу на 2023 год, Украина будет на слуху, ее будут поддерживать. Зима с декабря по середину марта обещает быть напряженной, холодной и горячей одновременно.

Украина проводит хорошую внешнюю политику, у нее прекрасная активность в международных делах, однако есть риски скандалов, споров и дипломатических просчетов. Также есть шансы на вхождение в альянсы или создание собственных, эксклюзивных.

8 декабря — 17 апреля 2023

В период с января 2023 по апрель 2024-го серьезные опасения для здоровья лидеров страны, политиков, людей верхушки власти. Особенно в период с января по март 2023-го, 27 июня — 18 августа, а также 13 ноября — 27 декабря.

— Это сложное время для водной структуры, а также предприятий, связанных с водой. Центральная Украина и водные зоны, структуры, предприятия под прицелом. И я склонна думать, что основную мощь оружия Россия перебрасывает на воду. Области, за которые я переживаю больше всего — Винницкая, Киевская, Одесская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская.

Весна, по всей видимости, принесет нам успехи в наступлениях, возврате территорий, особенно в южных направлениях.

К моменту наступления тепла, лету, в гороскопах многих людей есть указание на возвращение в Украину.

Апрель 2023 — сентябрь 2023

Этот период дает надежду на переключение внимания с активных боевых действий. Мы вернем контроль над территориями силой, установим фронт.

Этот же период говорит о том, что Украину всячески будут склонять к переговорам. Есть несколько указаний на то, что это может быть и не одна страна.

Мы столкнемся со скандалами в религиозных и юридических кругах, недовольстве в принятиях решений, законов, уголовные процессами, мошенничество в торговле и коммерции. Будут поступать сообщения о странных событиях, происходящих в религиозном мире, последуют разоблачения медиумов и спиритических самозванцев.

Сентябрь 2023 — февраль 2024

Наступает период для Украины, когда в стране активизируются проблемы для журналистов. Подвох в переговорах, проблемы с бумагами, документами, пересмотр законов, реформ, документов. Будут новые судебные и церковные реформы.

Развитие флота в России, особенно в водах Азовского моря — время, когда нам надо держать ухо востро.

С апреля 2023 по сентябрь 2023-го будет явное напряжение на украинской земле, возвраты территорий, но с кровью. Сложности для шахт и земли. Явная победа.

Гороскоп для Донбасса

С февраля 2023 года по август 2025-го — несладкое время для Донбасса. Время серьезных перемен, смены власти.

Много усилий на защиту земли, потери среди солдат, защитников, обороны. Потрясения для земли. Усилится противостояние.

Есть риски загрязнения воздуха, оружия с воздуха, проблемы с водой, пищей, гуманитарный кризис.

Вероятно, Донбасс станет очень яркой целью, и основные бои будут там. Однако документальное, официальное возвращение, спокойная жизнь будет не раньше 2025 года.

Гороскоп для Крыма

C мая 2023 по октябрь 2024-го — тяжелый период для Крыма, крымской земли, а также людей, живущих там.

Этот период говорит о пожарах, взрывах. Крым будет на слуху. Есть сложности для временной власти, а также вероятность нахождения нескольких армий на территории полуострова.

— Боюсь, тяжба за Крым не будет быстрой. Впереди годы напряжений с периодами затишья.

Для Крыма время с мая 2023 по апрель 2030 года — нелегкое. Другие страны будут влиять, помогать, вмешиваться в крымские дела. Самый сложный и переворотный момент стоит ожидать с сентября 2025 по октябрь 2026-го.

Опасные периоды для Украины в 2023 году

декабрь — 15 марта

27 июня — 18 августа

1 октября — 16 ноября

13 ноября — 27 декабря

Особенно опасные дни перед новолуниями и полнолуниями, день до и после: