Гороскоп на 5 сентября 2023 года предупреждает об особенно стремительном и резком дне.

Если вы работаете на руководящей должности, то старайтесь немного придержать свои приказы, за ними будет сложно успевать. Если вы работаете в подчинении, то по возможности не попадайтесь лишний раз на глаза руководителю или хотя бы не спорьте с ним. В семье прибегайте к разумному делегированию, желательно без приказных ноток.

По прогнозу университета Никифоровых, 5 сентября — отличный момент, чтобы работать над своими лидерскими качествами, уверенностью, самоценностью, четко очертив круг своих обязанностей и убрав то, что в него не должно входить.

То, что происходит после 13:15, может повториться трижды. Не приобщайтесь к ссорам, старайтесь наполнить этот день позитивом, хотя бы хорошим настроением.

Согласно гороскопу на 05.09.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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