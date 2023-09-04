Гороскоп на 5 вересня 2023 року попереджає про особливо стрімкий і різкий день.

Якщо ви працюєте на керівній посаді, то намагайтеся трохи притримати свої накази, за ними буде складно встигати. Якщо ви працюєте в підпорядкуванні, то по можливості не потрапляйте зайвий раз на очі керівникові або хоча б не сперечайтеся з ним. У родині вдайтеся до розумного делегування, бажано без наказових ноток.

За прогнозом університету Нікіфорових, 5 вересня – чудовий момент, щоб працювати над своїми лідерськими якостями, впевненістю, самоцінністю, чітко окресливши коло своїх обов’язків і прибравши те, що до нього не має входити.

Те, що відбувається після 13:15, може повторитися тричі. Не долучайтеся до сварок, намагайтеся наповнити цей день позитивом, хоча б гарним настроєм.

Згідно з гороскопом на 05.09.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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