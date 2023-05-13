Гороскоп на 14 мая 2023 года предупреждает о резкой и напряженной энергетике дня, когда можно услышать и узнать о себе много неприятного.

Соотнесите эти слова с прошлыми поступками, сделайте свои выводы, насколько это соответствует истине.

Не уходите сегодня в категоричность, продавливание своей точки зрения как единственно правильного пути: много троп ведет к вершине горы Фудзи, но эта вершина одна — любовь.

Университет Никифоровых советует найти время пообщаться с папой — поблагодарить его за что-то большое или маленькое, сказать слова любви. Если папы уже нет или у вас не очень хорошие отношения, то сделайте то же самое мысленно. Вместо отца это может быть наставник, учитель, руководитель.

Согласно гороскопу на 14.05.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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