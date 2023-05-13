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Не намагайтеся продавити свою точку зору: гороскоп на 14 травня 2023 року

13 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 травня 2023 року попереджає про різку та напружену енергетику дня, коли можна почути та дізнатися про себе багато неприємного.

Співвіднесіть ці слова з минулими вчинками, зробіть свої висновки, наскільки це відповідає істині.

Не йдіть сьогодні в категоричність, продавлювання своєї точки зору як єдиного правильного шляху: багато стежок веде до вершини гори Фудзі, але ця вершина одна – любов.

Університет Нікіфорових радить знайти час поспілкуватися з татом – подякувати йому за щось велике чи маленьке, сказати слова любові. Якщо тата вже немає або у вас не дуже хороші стосунки, то зробіть те саме подумки. Замість батька це може бути наставник, вчитель, керівник.

Згідно з гороскопом на 14.05.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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