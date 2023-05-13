Гороскоп на 14 травня 2023 року попереджає про різку та напружену енергетику дня, коли можна почути та дізнатися про себе багато неприємного.

Співвіднесіть ці слова з минулими вчинками, зробіть свої висновки, наскільки це відповідає істині.

Не йдіть сьогодні в категоричність, продавлювання своєї точки зору як єдиного правильного шляху: багато стежок веде до вершини гори Фудзі, але ця вершина одна – любов.

Університет Нікіфорових радить знайти час поспілкуватися з татом – подякувати йому за щось велике чи маленьке, сказати слова любові. Якщо тата вже немає або у вас не дуже хороші стосунки, то зробіть те саме подумки. Замість батька це може бути наставник, вчитель, керівник.

Згідно з гороскопом на 14.05.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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