Гороскоп на 28 апреля 2023 года обещает хороший момент для изучения тайного и неизведанного, а также в целом для любой интеллектуальной деятельности, которая требует концентрации и внимания.

Если вам важно доказать свою точку зрения в рабочем или личном вопросе, то сегодня как раз может все получиться.

По прогнозу университета Никифоровых, после 13:31 не стоит пытаться покорить Олимп, ведь он не поддастся. Поэтому спокойно заканчивайте дела рабочей недели и плавно переходите к отдыху.

Не лучший момент для первых свиданий и романтики, но просто встреча с друзьями будет отличной идеей.

Согласно гороскопу на 28.04.2023, в этот день:

можно весь день — начинать лечение;

можно после 13:31 — отдавать долги;

неблагоприятно — обрезать ногти, давать деньги в долг.

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