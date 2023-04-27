Гороскоп на 28 квітня 2023 року обіцяє слушний момент для вивчення таємного та незвіданого, а також загалом для будь-якої інтелектуальної діяльності, яка потребує концентрації та уваги.

Якщо вам важливо довести свою точку зору в робочому чи особистому питанні, то сьогодні якраз може все вдатися.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 13:31 не варто намагатися підкорити Олімп, адже він не піддасться. Тож спокійно закінчуйте справи робочого тижня та плавно переходьте до відпочинку.

Не найкращий момент для перших побачень і романтики, але просто зустріч із друзями буде чудовою ідеєю.

Згідно з гороскопом на 28.04.2023, цього дня:

можна весь день – розпочинати лікування;

можна після 13:31 – віддавати борги;

несприятливо – обрізати нігті, давати гроші в борг.

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