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Не пытайтесь получить все и сразу: гороскоп на 18 мая 2023 года

17 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 мая 2023 года предупреждает о резкой и категорической энергетике дня, когда будет большое желание иметь все и сразу.

И это правильно, потому что сила наших желаний является мотивацией идти вперед, достигать и в конце концов получать желаемое, но при этом важно уметь действовать, не привязываясь к результату.

По прогнозу университета Никифоровых, творчество и нестандартный подход к выполнению повседневных задач станут сегодня вашим ресурсом и опорой. Они помогут уменьшить страдания ума из-за невозможности иметь все.

Важное лучше отложить и заниматься продолжением начатого ранее. Сил будет много, поэтому активно прилагайте их к решению текущих вопросов.

После 19:12 наступает благоприятное время для родовых практик — зажгите свечу за предков, вспомните о них, помолитесь или мысленно обратитесь к ним за поддержкой.

Согласно гороскопу на 18.05.2023, в этот день:

  • благоприятно до 19:12 — начинать лечение, отдавать долги;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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