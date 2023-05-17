Гороскоп на 18 травня 2023 року попереджає про різку та категоричну енергетику дня, коли буде велике бажання мати все й одразу.

І це правильно, тому що сила наших бажань є мотивацією йти вперед, досягати і зрештою отримувати бажане, але водночас важливо вміти діяти, не прив’язуючись до результату.

За прогнозом університету Нікіфорових, творчість і нестандартний підхід до виконання повсякденних завдань стануть сьогодні вашим ресурсом та опорою. Вони допоможуть зменшити страждання розуму через неможливість мати все.

Важливе краще відкласти та займатися продовженням розпочатого раніше. Сил буде багато, тому активно докладайте їх до розв’язання поточних питань.

Після 19:12 настає сприятливий час для родових практик – запаліть свічку за предків, згадайте про них, помолиться або подумки зверніться до них за підтримкою.

Згідно з гороскопом на 18.05.2023, цього дня:

сприятливо до 19:12 – розпочинати лікування, віддавати борги;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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