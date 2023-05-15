Гороскоп на 16 мая 2023 года советует придерживаться однозадачности. Не делайте одновременно много — сейчас это может привести к сильному ментальному перенапряжению, перегрузке и даже травмам, несчастным случаям.

По прогнозу университета Никифоровых, есть риск аллергий. Будьте осторожны с незнакомой пищей, косметическими препаратами и всем, что применяете впервые.

16 мая найдите время для динамических медитативных практик. Самое простое, что можно сделать, это внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг во время прогулки, езды в общественном транспорте, не погружаясь с головой в свои мысли. Прекрасно подойдет пранаяма, йога, цигун.

Согласно гороскопу на 16.05.2023, в этот день благоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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