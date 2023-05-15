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Не хапайтеся за все одразу: гороскоп на 16 травня 2023 року

15 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 16 травня 2023 року радить дотримуватися однозадачності. Не робіть одночасно багато – зараз це може призвести до сильної ментальної перенапруги, перевантаження і навіть травм, нещасних випадків.

За прогнозом університету Нікіфорових, є ризик алергій. Будьте обережні з незнайомою їжею, косметичними препаратами та усім, що застосовуєте вперше.

16 травня знайдіть час для динамічних медитативних практик. Найпростіше, що можна зробити, це уважно спостерігати за тим, що відбувається навколо під час прогулянки, їзди у громадському транспорті, не поринаючи з головою у свої думки. Чудово підійде пранаяма, йога, цигун.

Згідно з гороскопом на 16.05.2023, у цей день сприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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