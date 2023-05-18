Гороскоп на 19 мая 2023 года предупреждает: энергетика дня связана с разрушением, разделением и отделением. Это хороший момент, чтобы освободиться от лишнего и ненужного — отношений, обязательств, негативных установок и страхов.

По прогнозу университета Никифоровых, это момент, когда стоит проявить твердость в важных для вас сферах, не позволять пренебрегать вашими личными границами. Но для начала нужно четко понять, что по-настоящему важно для вас, где пролегают ваши личные границы, чтобы самим не делать больно другим.

До 18:52 до сих пор благоприятное время для родовых практик. Если вы вчера не успели выразить уважение к предкам или хотите сделать это повторно, то воспользуйтесь возможностью. Можно просто вспомнить о них, рассказать о них своим детям — это не менее значимо.

Согласно гороскопу на 19.05.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие;

давать деньги в долг.

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