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Не дозволяйте порушувати свої кордони: гороскоп на 19 травня 2023 року

18 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 травня 2023 року попереджає: енергетика дня пов’язана з руйнуванням, поділом і відокремленням. Це добрий момент, щоб звільнитися від зайвого та непотрібного –  відносин, зобов’язань, негативних установок і страхів.

За прогнозом університету Нікіфорових, це момент, коли варто виявити твердість у важливих для вас сферах, не дозволяти зневажання ваших особистих кордонів. Але для початку потрібно чітко зрозуміти, що є по-справжньому важливим для вас, де пролягають ваші особисті межі, щоб самим не робити боляче іншим.

До 18:52 досі сприятливий час для родових практик. Якщо ви вчора не встигли висловити повагу до предків або хочете зробити це повторно, то скористайтеся можливістю. Можна просто згадати про них, розповісти про них своїм дітям – це не менш значуще.

Згідно з гороскопом на 19.05.2023, цього дня несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож;
  • давати гроші в борг.

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