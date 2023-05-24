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Не действуйте напролом: гороскоп на 25 мая 2023 года

24 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 мая 2023 года советует до 14:22 сосредоточить внимание и усилия на важных для вас сферах. Энергетика этого времени мягкая, стабильная, даст рост и процветание начатому.

Дальше энергетика дня становится более резкой и непредсказуемой. Ее хорошо использовать там, где нужно преодолевать препятствия. Не действуйте напролом, применяйте сообразительность и хитрость, но в рамках разумных и нравственных норм.

По прогнозу университета Никифоровых, это хороший момент для изучения всего нетрадиционного и эзотерического. Если в плане интеллектуальной деятельности наш разум может сегодня работать не столь остро, то в области познания тонких сфер он будет очень чувствительно настроен.

Согласно гороскопу на 25.05.2023, в этот день:

  • благоприятно до 15:22 – обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • благоприятно после 15:22 – начинать лечение;
  • неблагоприятно после 15:22 – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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