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Не дійте напролом: гороскоп на 25 травня 2023 року

24 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 травня 2023 року радить до 14:22 зосередити увагу та зусилля на важливих для вас сферах. Енергетика цього часу м’яка, стабільна, дасть ріст і процвітання розпочатому.

Далі енергетика дня стає більш різкою та непередбачуваною. Її добре використати там, де потрібно долати перешкоди. Не дійте напролом, застосовуйте кмітливість і хитрість, але в рамках розумного та моральних норм.

За прогнозом університету Нікіфорових, це хороший момент для вивчення всього нетрадиційного та езотеричного. Якщо в плані інтелектуальної діяльності наш розум може сьогодні працювати не настільки гостро, то у сфері пізнання тонких сфер він буде дуже чутливо налаштований.

Згідно з гороскопом на 25.05.2023, цього дня:

  • сприятливо до 15:22 – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • сприятливо після 15:22 – розпочинати лікування;
  • несприятливо після 15:22 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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