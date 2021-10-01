Подробный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Главное событие недели — новолуние 6 октября. Оно окрашено энергией Марса, движения и достижения целей. Хорошее время, чтобы пересмотреть свои цели и попробовать другие способы их достижения, которые будут значительно отличаться от предыдущих. Однако это неблагоприятный период для заключения договоров, сделок, контрактов. Впрочем, как всегда, важнее рассмотреть индивидуальный гороскоп.

7 октября Венера переходит в знак Стрельца. Понемногу начинают отпускать тревожность, ревность и сильные эмоциональные переживания.

Гороскоп для Овнов



Ваш фокус внимания будет сосредоточен на партнерских взаимоотношениях. Могут пересматриваться заключенные ранее договора, если говорить о деловых отношениях. В личной жизни также может быть много общения, будут вспоминаться грехи друг друга. Однако эти разговоры действительно могут внести ясность в отношения и помогут достичь понимания. Особенно плодотворным в этом плане может оказаться конец недели.

Гороскоп для Тельцов

До 7 октября еще остаются актуальными темы ревности, переживаний. Возможны встречи с новыми людьми, знакомства, которые окажутся ценными. Во второй половине недели внимание смещается на темы обязательств, в том числе финансовых. Это правильное время для возврата долгов, для того, чтобы просить о возврате денег. Со второй половины недели несколько выравниваются ситуации на работе. Если вы управляете коллективом, то это хорошее время для того, чтобы поставить новые задачи, цели и проговорить с командой направление, по которому вы движетесь.

Гороскоп для Близнецов

У вас в начале недели есть возможность исправить ошибки, которые были допущены еще в 20-х числах сентября. Возможно, будут по-новому заключены старые договора. Обратите внимание на своих детей на этой неделе. Проведите с ними как можно больше времени, поиграйте. Также займитесь тем, что вам нравится — это источник вашего ресурса. Многое находится в вашей власти, хоть дела и не будут идти очень мягко. Однако многое можно успеть сделать, возможно, даже то, что не планировали. В целом позитивная неделя.

Гороскоп для Раков

Первые три дня для вас могут быть довольно сложными. Вы можете ощущать упадок сил. Хорошо бы в это время не переутомляться. Возможны напряженные разговоры, особенно с начальством. Четверг еще может быть довольно тревожным, а вот пятница, суббота и воскресенье подходят для того, чтобы отдохнуть и провести время с семьей.

Гороскоп для Львов

Для вас особо значимыми будут отношения с партнерами. Возможны интересные и ценные поездки. Хорошее время для обучения, проведения каких-то семинаров, курсов, если вам есть чем поделиться с людьми. В конце недели, с пятницы по воскресенье возможны интересные встречи, так что не отказывайтесь, если вас будут куда-то звать.

Гороскоп для Дев

Для вас основное предостережение — не тратьте много денег, не делайте крупных вложений. Стоит пересмотреть свой бюджет, возможно, обстоятельства заставят вас это сделать. Это не означает, что вы что-то потеряете или уменьшится уровень дохода, но требуется особое внимание к финансам. Зато в конце недели можно немного выдохнуть и посвятить время приятным делам, отдыху, семье.

Гороскоп для Весов

Для вас самыми важными будут вопросы самоиндентификации, определения личных целей. Обратите внимание на свое тело, здоровье, оно того стоит. К тому же у вас сейчас начинаются дни рождения, потому это хороший период, чтобы поставить цели на год. Вы сейчас заметные, яркие, особенно в первую половину недели. Могут быть интересные встречи, в частности личные. С деньгами сейчас будьте аккуратней, их легко потерять, а также не заметить, куда они подевались. Также будьте осторожней, поскольку есть риск кражи.

Гороскоп для Скорпионов

Вы сейчас переживаете довольно бурное время. Многое может идти не так, как хотелось бы. Требуется внимательный подход к делам, важно собирать максимум информации прежде, чем соглашаться на какие-то проекты. В личных отношениях первая половина недели романтичная и страстная, а вторая — более спокойна, но не менее интересная. Под конец недели вы можете ощутить некое облегчение в плане финансов.

Гороскоп для Стрельцов

Наибольшие сложности для вас может составить общение с друзьями. Коллеги и единомышленники могут спорить, требовать какого-то внимания, на которое у вас сейчас просто не хватает энергии. Важно проявлять такт, не ввязываться в споры без причины. К концу недели Венера входит в ваш знак, а это означает, что вы почувствуете себя более гармонично, тем более, это тенденция на ближайшие три с половиной недели.

Гороскоп для Козерогов

Эта неделя — логичное продолжение предыдущей. Очень много вопросов решается на работе. Вероятно, вы привлекаете внимание начальства, поэтому следует более тщательно выполнять свою работу, быть готовым в любое время отчитаться о ней. Возможно, придется заниматься распределением бюджета, решать вопросы с финансами, которые принадлежат не вам, а другим людям.

Гороскоп для Водолеев

У вас сейчас довольно активный период развития и обучения, повышения квалификации. Со второй половины недели может быть некое облегчение, вы меньше будете зависеть от требований вышестоящих. Вероятно, у вас сейчас крупные планы и проекты. Однако не торопитесь, развивайте их неспеша, помня о том, что сейчас ретроградный Меркурий. Он требует возврата к прошлому, особенного внимания к деталям.

Гороскоп для Рыб

Обратите внимание на здоровье, особенно если вы задействованы в каких-то рискованных видах деятельности. Осторожнее, не стоит брать на себя очень много — это касается и физических нагрузок, и финансовых обязательств. Ваши личные деньги находятся под угрозой, поэтому проверьте пароли, пин-коды, постарайтесь обезопасить свои счета. Отношения в паре могут несколько компенсировать сложности с финансами. В целом, вы можете укрыться от неприятностей этой недели в отношениях с человеком, которому доверяете.