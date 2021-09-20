Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 поможет подобрать благоприятную дату для похода в парикмахерскую или к личному мастеру. Разумный подбор нужной даты позволит не только повлиять на свой внешний вид, но и улучшить материальное и духовное состояние, а также наладить и укрепить отношениями с близкими.

Факты ICTV подготовили календарь стрижек на октябрь 2021 для удачного похода в парикмахерскую.

Лунный астропрогноз на 1 октября

Это максимально неблагоприятный день для стрижки — он сулит ухудшение зрения и замедление роста волос.

Лунный астропрогноз на 2 октября

Отличный день для обновления прически, а также для экспериментов с внешним видом волос. Можно попробовать новый оттенок или даже цвет, а также удивить своих близких уникальным образом.

2 октября считается одним из самых благоприятных дней для похода в парикмахерскую в этом месяце.

Лунный астропрогноз на 3 октября

Этот день тоже благоприятный для стрижки — можно попробовать даже химическую завивку, или просто сменить цвет волос.

Посещение парикмахерской 3 октября принесет много радости и светлых моментов в вашу жизнь.

Лунный астропрогноз на 4 октября

Также благоприятный день для стрижки — волосы станут заметно крепче.

Посещение стилиста позитивно повлияет на вашу личную жизнь и работу.

Лунный астропрогноз на 5 октября

Этот день считается оптимальным для смены имиджа. Лучшей даты для смены образа в октябре не найдется.

Однако стричься не рекомендуется — поход к парикмахеру может привести к неприятной встрече.

Лунный астропрогноз на 6 октября

6 октября отлично подойдет для воздушных причесок — состояние волос при этом не пострадает.

Стричься крайне не рекомендуется — речь идет о серьезных неприятностях, включая смертельную угрозу и несчастье.

Красить волосы тоже не стоит — в крайнем случае можно использовать только натуральные красители.

Лунный астропрогноз на 7 октября

Смена прически никак не повлияет на жизнь и состояние волос, а стрижка негативно скажется на отношениях с близкими.

В этот день можно красить волосы и делать оздоровительные процедуры — результат гарантирован.

Лунный астропрогноз на 8 октября

Лучше отказаться от смены прически — этот день может принести череду неудач.

Стричь волосы тоже не стоит — могут появиться непредвиденные растраты.

Лунный астропрогноз на 9 октября

Посещение парикмахера может негативно сказаться на личной жизни. Стрижка 9 октября может заметно повысить риск заболеваний горла.

Лунный астропрогноз на 10 октября

Рекомендуется изменение образа. Однако со стрижкой придется подождать — поход к мастеру может негативно сказаться на психологическом состоянии.

Лунный астропрогноз на 11 октября

Это очень благоприятный день для стрижки — астрологи прогнозируют позитивные изменения в жизни и материальном состоянии.

Волосы также наберутся сил.

Лунный астропрогноз на 12 октября

В этот день можно стричься, но лучше отказаться от смены прически. Стрижка заметно ускорит рост волос.

Лунный астропрогноз на 13 октября

Подходящий день для самых безумных экспериментов — стоит попробовать то, на что не решались годами.

Астрологи рекомендуют стричь волосы и окрашивать их в привычные оттенки.

Лунный астропрогноз на 14 октября

Этот день станет настоящим спасением для тех, кто недоволен ростом своих волос.

Также можно сменить имидж — стрижка благоприятно повлияет и на здоровье локонов.

Лунный астропрогноз на 15 октября

В этот день стрижку лучше отложить — поход к специалисту может привести к облысению и общему ухудшению здоровья.

Лунный астропрогноз на 16 октября

Стрижку придется отложить, как и мытье головы — астрологи предупреждают о возможном ухудшении здоровья.

Лунный астропрогноз на 17 октября

Новая стрижка улучшит вашу интуицию, а новая краска будет долго держаться на прядях.

Лунный астропрогноз на 18 октября

В этот день перхоть появится у тех, кто решил сходить к парикмахеру. Не самый удачный день для стрижек.

Лунный астропрогноз на 19 октября

Рекомендуется как менять имидж, так и окрашивать волосы и делать оздоровительные процедуры.

Лунный астропрогноз на 20 октября

Стрижка позитивно скажется на материальном состоянии. Астрологи также рекомендуют тщательно причесаться и поощряют смену имиджа.

Лунный астропрогноз на 21 октября

Поход к мастеру не рекомендуется — стрижка негативно повлияет на эмоциональное состояние, а также значительно замедлит рост волос.

Лунный астропрогноз на 22 октября

Нейтральный день для любых стрижек. Рекомендуется дождаться благоприятного дня, если есть такая возможность. Манипуляции с прической заметно повысят шанс принятия неверных решений.

Лунный астропрогноз на 23 октября

Очередной нейтральный день для изменений. Рекомендуется стричься тем, кто хочет поэкспериментировать с длиной локонов.

Однако увлекаться не стоит — подобная процедура может негативно повлиять на общее состояние здоровья.

Лунный астропрогноз на 24 октября

Нейтральный день для стрижек — волосы не пострадают после посещения парикмахерской, но процедура может привести к принятию неправильных решений.

Лунный астропрогноз на 25 октября

Благоприятный день — поход к мастеру обеспечит ускоренный рост волос, а стрижка привлечет долголетие.

Изменения повлекут за собой укрепление корней.

Лунный астропрогноз на 26 октября

Крайне не рекомендуется заниматься своими волосами. Они станут непослушными, а мытье не принесет ожидаемого эффекта.

Стоит отказаться от похода к специалисту.

Лунный астропрогноз на 27 октября

В этот день лучше отказаться от мытья головы — это стоит сделать заранее. Однако стрижка или смена прически приветствуется — эти процедуры позитивно повлияют на материальное состояние.

Лунный астропрогноз на 28 октября

Нейтральный день для посещения парикмахерской — удачное время для проведения экспериментов с цветом шевелюры.

Не стоит также делать новую стрижку — волосы будут непослушными даже в руках профессионала.

Лунный астропрогноз на 29 октября

Один из самых благоприятных дней для стрижек.

Поход к специалисту позитивно повлияет на благосостояние. Астрологи также рекомендуют реализовать свои идеи — в этот день можно экспериментировать.

Лунный астропрогноз на 30 октября

Нейтральный день для стрижек. Стричь волосы весьма рискованно, но менять имидж можно. Отличная возможность для тех, кто хочет внести изменения в свою жизнь.

Лунный астропрогноз на 31 октября

Нейтральный день для любых стрижек. Поход к стилисту может негативно повлиять на зрение. Однако волосы красить можно — краска не окажет негативного влияния.

Факты ICTV также подготовили лунный календарь на 2021 год.

К примеру, 20 октября считается удачным днем для проявления решительности, а также продления или старта проектов, кампаний. Не стоит сосредотачиваться на грандиозных планах — лучше уделить внимание мелким задачам.