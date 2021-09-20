Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 поможет подобрать благоприятную дату для похода в парикмахерскую или к личному мастеру. Разумный подбор нужной даты позволит не только повлиять на свой внешний вид, но и улучшить материальное и духовное состояние, а также наладить и укрепить отношениями с близкими.
Факты ICTV подготовили календарь стрижек на октябрь 2021 для удачного похода в парикмахерскую.
Лунный астропрогноз на 1 октября
Это максимально неблагоприятный день для стрижки — он сулит ухудшение зрения и замедление роста волос.
Лунный астропрогноз на 2 октября
Отличный день для обновления прически, а также для экспериментов с внешним видом волос. Можно попробовать новый оттенок или даже цвет, а также удивить своих близких уникальным образом.
2 октября считается одним из самых благоприятных дней для похода в парикмахерскую в этом месяце.
Лунный астропрогноз на 3 октября
Этот день тоже благоприятный для стрижки — можно попробовать даже химическую завивку, или просто сменить цвет волос.
Посещение парикмахерской 3 октября принесет много радости и светлых моментов в вашу жизнь.
Лунный астропрогноз на 4 октября
Также благоприятный день для стрижки — волосы станут заметно крепче.
Посещение стилиста позитивно повлияет на вашу личную жизнь и работу.
Лунный астропрогноз на 5 октября
Этот день считается оптимальным для смены имиджа. Лучшей даты для смены образа в октябре не найдется.
Однако стричься не рекомендуется — поход к парикмахеру может привести к неприятной встрече.
Лунный астропрогноз на 6 октября
6 октября отлично подойдет для воздушных причесок — состояние волос при этом не пострадает.
Стричься крайне не рекомендуется — речь идет о серьезных неприятностях, включая смертельную угрозу и несчастье.
Красить волосы тоже не стоит — в крайнем случае можно использовать только натуральные красители.
Лунный астропрогноз на 7 октября
Смена прически никак не повлияет на жизнь и состояние волос, а стрижка негативно скажется на отношениях с близкими.
В этот день можно красить волосы и делать оздоровительные процедуры — результат гарантирован.
Лунный астропрогноз на 8 октября
Лучше отказаться от смены прически — этот день может принести череду неудач.
Стричь волосы тоже не стоит — могут появиться непредвиденные растраты.
Лунный астропрогноз на 9 октября
Посещение парикмахера может негативно сказаться на личной жизни. Стрижка 9 октября может заметно повысить риск заболеваний горла.
Лунный астропрогноз на 10 октября
Рекомендуется изменение образа. Однако со стрижкой придется подождать — поход к мастеру может негативно сказаться на психологическом состоянии.
Лунный астропрогноз на 11 октября
Это очень благоприятный день для стрижки — астрологи прогнозируют позитивные изменения в жизни и материальном состоянии.
Волосы также наберутся сил.
Лунный астропрогноз на 12 октября
В этот день можно стричься, но лучше отказаться от смены прически. Стрижка заметно ускорит рост волос.
Лунный астропрогноз на 13 октября
Подходящий день для самых безумных экспериментов — стоит попробовать то, на что не решались годами.
Астрологи рекомендуют стричь волосы и окрашивать их в привычные оттенки.
Лунный астропрогноз на 14 октября
Этот день станет настоящим спасением для тех, кто недоволен ростом своих волос.
Также можно сменить имидж — стрижка благоприятно повлияет и на здоровье локонов.
Лунный астропрогноз на 15 октября
В этот день стрижку лучше отложить — поход к специалисту может привести к облысению и общему ухудшению здоровья.
Лунный астропрогноз на 16 октября
Стрижку придется отложить, как и мытье головы — астрологи предупреждают о возможном ухудшении здоровья.
Лунный астропрогноз на 17 октября
Новая стрижка улучшит вашу интуицию, а новая краска будет долго держаться на прядях.
Лунный астропрогноз на 18 октября
В этот день перхоть появится у тех, кто решил сходить к парикмахеру. Не самый удачный день для стрижек.
Лунный астропрогноз на 19 октября
Рекомендуется как менять имидж, так и окрашивать волосы и делать оздоровительные процедуры.
Лунный астропрогноз на 20 октября
Стрижка позитивно скажется на материальном состоянии. Астрологи также рекомендуют тщательно причесаться и поощряют смену имиджа.
Лунный астропрогноз на 21 октября
Поход к мастеру не рекомендуется — стрижка негативно повлияет на эмоциональное состояние, а также значительно замедлит рост волос.
Лунный астропрогноз на 22 октября
Нейтральный день для любых стрижек. Рекомендуется дождаться благоприятного дня, если есть такая возможность. Манипуляции с прической заметно повысят шанс принятия неверных решений.
Лунный астропрогноз на 23 октября
Очередной нейтральный день для изменений. Рекомендуется стричься тем, кто хочет поэкспериментировать с длиной локонов.
Однако увлекаться не стоит — подобная процедура может негативно повлиять на общее состояние здоровья.
Лунный астропрогноз на 24 октября
Нейтральный день для стрижек — волосы не пострадают после посещения парикмахерской, но процедура может привести к принятию неправильных решений.
Лунный астропрогноз на 25 октября
Благоприятный день — поход к мастеру обеспечит ускоренный рост волос, а стрижка привлечет долголетие.
Изменения повлекут за собой укрепление корней.
Лунный астропрогноз на 26 октября
Крайне не рекомендуется заниматься своими волосами. Они станут непослушными, а мытье не принесет ожидаемого эффекта.
Стоит отказаться от похода к специалисту.
Лунный астропрогноз на 27 октября
В этот день лучше отказаться от мытья головы — это стоит сделать заранее. Однако стрижка или смена прически приветствуется — эти процедуры позитивно повлияют на материальное состояние.
Лунный астропрогноз на 28 октября
Нейтральный день для посещения парикмахерской — удачное время для проведения экспериментов с цветом шевелюры.
Не стоит также делать новую стрижку — волосы будут непослушными даже в руках профессионала.
Лунный астропрогноз на 29 октября
Один из самых благоприятных дней для стрижек.
Поход к специалисту позитивно повлияет на благосостояние. Астрологи также рекомендуют реализовать свои идеи — в этот день можно экспериментировать.
Лунный астропрогноз на 30 октября
Нейтральный день для стрижек. Стричь волосы весьма рискованно, но менять имидж можно. Отличная возможность для тех, кто хочет внести изменения в свою жизнь.
Лунный астропрогноз на 31 октября
Нейтральный день для любых стрижек. Поход к стилисту может негативно повлиять на зрение. Однако волосы красить можно — краска не окажет негативного влияния.
Факты ICTV также подготовили лунный календарь на 2021 год.
К примеру, 20 октября считается удачным днем для проявления решительности, а также продления или старта проектов, кампаний. Не стоит сосредотачиваться на грандиозных планах — лучше уделить внимание мелким задачам.