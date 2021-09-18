Лунный календарь на октябрь 2021 года предусматривает много благоприятных и продуктивных дней.

Фазы Луны влияют непосредственно на поведение, настроение и самочувствие человека. С помощью календаря вы сможете узнать о циклических изменениях фаз Луны и лунных днях, а также рекомендации по поводу дел и планов.

Он сориентирует, когда лучше заводить новые знакомства, выяснять отношения, организовывать поездку. А также поможет грамотно построить свои планы на любой день месяца.

Фазы Луны в октябре 2021

1-5 октября — убывающая Луна

6 октября — Новолуние

7-19 желваками — растущая Луна

20 октября — полнолуние

21-21 октября — убывающая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 октября

В этот день нежелательно заниматься активной деятельностью, начинать новые дела, менять место работы или путешествовать.

Лучше выполнять небольшие рутинные задачи, для решения которых не требуется много сил. Можно строить планы на будущее.

Лунный астропрогноз на 2 октября

Неблагоприятное время для любых начинаний, важных дел, активной деятельности. Лучше заниматься рутинной работой.

Лунный астропрогноз на 3 октября

Благоприятный день для любой деятельности. Можно запускать новые проекты, выполнять текущие сложные дела, обсуждать с руководством мелкие вопросы, менять род деятельности.

Лунный астропрогноз на 4 октября

Удачная пора для любых начинаний. Также можно решать текущие вопросы, завершать “старые” дела, выполнять финансовые операции. Нежелательно контактировать с руководством без необходимости.

Лунный астропрогноз на 5 октября

В этот день не стоит заниматься активной деятельностью, начинать новые дела. Лучше уделить время рутинным несложной задачей.

Лунный астропрогноз на 6 октября

Удачное время для подведения итогов, завершения важных дел и выполнения мелкой работы по дому. Неблагоприятная пора для любого общения. Поэтому лучше провести время в одиночестве и отдохнуть перед новым лунным циклом.

Лунный астропрогноз на 7 октября

День подходит для любых начинаний. Переговоры, встречи, новые деловые контакты в этот период будут успешными.

Лунный астропрогноз на 8 октября

Обдумывать и строить новые планы, решать важные вопросы не стоит. Рабочими делами рекомендуется заниматься в обычном режиме — в этот день противопоказана любая пассивность и лень.

Лунный астропрогноз на 9 октября

День лучше провести наедине с собой и своими мыслями. Он идеально подходит для домашних дел, торговли, решения финансовых вопросов. Не стоит принимать поспешные решения.

Лунный астропрогноз на 10 октября

Пассивный день. Нежелательно заводить новые знакомства и отправляться в путешествие. Лучше побыть наедине со своими мыслями.

Лунный астропрогноз на 11 октября

Нежелательно начинать новые дела. Стоит закончить все старые проекты и планировать будущие. Это неблагоприятное время для решения рабочих вопросов.

Лунный астропрогноз на 12 октября

Удачный день для любой деятельности, новых начинаний и проектов. Хорошее время для решения сложных рабочих вопросов.

Лунный астропрогноз на 13 октября

Благоприятное время для активной деятельности. День лучше посвятить завершению текущих проектов, а планировать следует только мелкие новые дела.

Лунный астропрогноз на 14 октября

Хорошее время для продолжения начатых дел и выполнения новых. Желательно не работать в этот период в одиночку — энергии для эффективной деятельности может не хватить. Лучше все дела решать коллективно.

Лунный астропрогноз на 15 октября

Негативное время для новых начинаний. Стоит заняться мелкими делами и не развивать активную деятельность. Решать рабочие вопросы лучше самостоятельно.

Лунный астропрогноз на 16 октября

Период положительной энергии. В это время хорошо начинать новые и продолжать текущие проекты, осуществлять масштабные денежные операции.

В этот период можно искать новых партнеров, общаться с руководством, родственниками, укреплять отношения со второй половинкой.

Лунный астропрогноз на 17 октября

Неблагоприятный период для новых проектов и решения важных вопросов. Он подходит для окончания начатых дел. Сегодня проявляются результаты проделанной с начала месяца работы.

Лунный астропрогноз на 18 октября

Время пассивной энергии. В этот день нежелательно начинать новые дела и продолжать старые. Рекомендуется провести его в размышлениях и восстановлении душевного равновесия.

Лунный астропрогноз на 19 октября

Не стоит начинать новые дела. Лучше выполнять текущие задачи и работать коллективно.

Лунный астропрогноз на 20 октября

Это самое подходящее время для решительных шагов. В этот период стоит браться за большие и масштабные проекты, важные дела. Можно открывать собственный бизнес.

Лунный астропрогноз на 21 октября

Энергетически сильный день. В этот период нужно быть крайне осторожным, так как энергию этого дня трудно направить в нужное русло. Успех приносят мелкие рутинные дела или достижения давно намеченной цели.

Лунный астропрогноз на 22 октября

Нежелательно развивать активную деятельность, начинать большие и важные дела. Лучше выполнять рутинные и неторопливые задачи.

Лунный астропрогноз на 23 октября

Нежелательно начинать новые масштабные дела. В это время можно выполнять текущие задачи, планировать будущие проекты и проводить деловые переговоры.

Лунный астропрогноз на 24 октября

Не рекомендуется начинать масштабные дела. Желательно решать текущие вопросы с минимальной ответственностью. Неблагоприятное время для любого общения.

Лунный астропрогноз на 25 октября

Не рекомендуется начинать новые дела. Желательно выполнять текущие задачи и не планировать грандиозные события на этот период.

Лунный астропрогноз на 26 октября

Благоприятная пора для активной деятельности. В этот период не рекомендуется отдыхать — Луна требует активных действий и дает для этого достаточно энергии.

Лунный астропрогноз на 27 октября

Месяц дает много энергии для свершений. В этот день любая деятельность принесет успех. Сил хватит на все — усталость не будет ощущаться. Можно начинать новые проекты, искать деловых партнеров, проводить финансовые операции.

Лунный астропрогноз на 28 октября

Неблагоприятный период для новых начинаний. Лучше потратить его на обучение, переосмысление жизненных планов. В этот день могут приходить в голову новые мысли и идеи — их стоит запомнить, обдумать и воплотить позже.

Лунный астропрогноз на 29 октября

Нежелательно заниматься активной деятельностью из-за негативной энергетики дня. Не стоит начинать ничего нового, искать деловые контакты, инвестировать в рискованные дела. Лучше заниматься рутинной деятельностью.

Лунный астропрогноз на 30 октября

Идеальное время для любых начинаний, активных дел, решения неоднозначных и рискованных вопросов. В этот период пробуждается скрытая сила для перемен в жизни. Энергетику дня хорошо использовать как для работы, так и для семьи или общения.

Лунный астропрогноз на 31 октября

Жизнь переходит в медленный темп. Это время пассивности и отдыха. В этот период нежелательно заниматься активной деятельностью, начинать новые дела, менять место работы.