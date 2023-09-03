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Настройтесь на красоту: гороскоп на 4 сентября 2023 года

3 сентября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 сентября 2023 года обещает яркий энергичный день с высоким творческим потенциалом. Настройтесь на красоту, нестандартность и применяйте это в обычных жизненных ситуациях — можно сделать хороший рывок вперед.

По прогнозу университета Никифоровых, в коммуникации и поступках возможна резкость, в отношениях могут вспоминаться старые обиды. Старайтесь все проговаривать открыто и честно, но бережно по отношению к окружающим.

4 сентября хорошо работать со своими эмоциями, отслеживать их, чувствовать и даже прорисовывать, знакомясь с собой и со своим внутренним состоянием глубже.

Согласно гороскопу на 04.09.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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