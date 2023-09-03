Гороскоп на 4 вересня 2023 року обіцяє яскравий енергійний день із високим творчим потенціалом. Налаштуйтесь на красу, нестандартність і застосовуйте це у звичайних життєвих ситуаціях – можна зробити гарний ривок уперед.

За прогнозом університету Нікіфорових, у комунікації і вчинках можлива різкість, у стосунках можуть спадати на гадку старі образи. Намагайтеся все проговорювати відкрито та чесно, але дбайливо щодо навколишніх.

4 вересня добре працювати зі своїми емоціями, відстежувати їх, відчувати та навіть промальовувати, знайомлячись із собою та зі своїм внутрішнім станом глибше.

Згідно з гороскопом на 04.09.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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