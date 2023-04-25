Гороскоп на 26 апреля 2023 года обещает хороший по энергетике день, который мог быть идеальным, если бы не ряд дополнительных факторов.

По прогнозу университета Никифоровых, 26 апреля могут быть сложности в общении и недоразумения. Не лучший момент для бизнес-переговоров, а также для серьезных разговоров с близкими.

Не стоит начинать что-то новое, но можно попробовать снова приступить к тому, что не получалось раньше — есть высокие шансы на успех.

Кроме этого, стоит проверить свои цели и проследить, как происходит их воплощение. Нужно внести коррективы, вычеркнуть то, что уже не актуально, добавить новое важное.

Согласно гороскопу на 26.04.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествия;

неблагоприятно — давать и брать деньги в долг.

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