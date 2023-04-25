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Почти идеальный день, но есть нюанс: гороскоп на 26 апреля 2023 года

25 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 апреля 2023 года обещает хороший по энергетике день, который мог быть идеальным, если бы не ряд дополнительных факторов.

По прогнозу университета Никифоровых, 26 апреля могут быть сложности в общении и недоразумения. Не лучший момент для бизнес-переговоров, а также для серьезных разговоров с близкими.

Не стоит начинать что-то новое, но можно попробовать снова приступить к тому, что не получалось раньше — есть высокие шансы на успех.

Кроме этого, стоит проверить свои цели и проследить, как происходит их воплощение. Нужно внести коррективы, вычеркнуть то, что уже не актуально, добавить новое важное.

Согласно гороскопу на 26.04.2023, в этот день:

  • благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествия;
  • неблагоприятно — давать и брать деньги в долг.

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