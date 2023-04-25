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Майже ідеальний день, але є нюанс: гороскоп на 26 квітня 2023 року

25 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 квітня 2023 року обіцяє гарний за енергетикою день, який міг бути ідеальним, якби не низка додаткових факторів.

За прогнозом університету Нікіфорових, 26 квітня можуть бути складнощі у спілкуванні та непорозуміння. Не найкращий момент для бізнес-переговорів, а також для серйозних розмов з близькими.

Не варто починати щось нове, але можна спробувати знову взятися за те, що не виходило раніше – є високі шанси на успіх.

Крім цього, варто перевірити свої цілі та простежити, як відбувається їх втілення. Потрібно внести корективи, викреслити те, що вже не актуально, додати нове важливе.

Згідно з гороскопом на 26.04.2023, цього дня:

  • сприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати нове вбрання, розпочинати подорожі;
  • несприятливо – давати і брати гроші в борг.

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