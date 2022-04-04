Ведьмы Киева обещают к Пасхе серьезные проблемы со здоровьем Путина

Украинские ведьмы и маги запланировали очередной обряд, направленный против президента РФ Владимира Путина, на 7 апреля и обещают, что к 24 апреля, то есть к православной Пасхе, он должен испытать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном организаторами на страницах в социальных сетях магазина магии “Ведьмин Котел”.

Обряды распланированы на 40 дней вперёд. Ближайший 07.04.2022. Они уже почувствовали наш удар. К Пасхе почувствуют второй. Мощнее. Мы идём до конца, — отмечается в нем.

Как сообщил источник, близкий к оккультному сообществу Киева, запланированный на 31 марта первый обряд прошел удачно и результативно.

Обычно перед такими ритуалами огромное количество помех. Но никаких срывов не произошло, все было мощно и гладко. Обратите внимание, после него как раз и произошло отведение вражеских войск от Киева. Хотите – считайте это совпадением, хотите – нет. Мы же уверены, что в этом есть и наша заслуга, – сказал собеседник издания.