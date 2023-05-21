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Готовтесь к слезам: гороскоп на 22 мая 2023 года

21 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2023 предупреждает о дне с резкими энергиями, которые могут ранить и вызвать слезы. Если это произойдет, воспринимайте это как очистку и обновление, старайтесь сами не стать причиной слез окружающих.

По прогнозу университета Никифоровых, 22 мая — хороший момент, чтобы освободиться от прошлого, а также пересмотреть жизненные удары и разочарования, которые не давали покоя. Признайте их опытом и используйте как строительный материал для будущего.

Наполнение и успокоение сегодня принесет все, что связано с водой, начиная с теплого напитка и заканчивая прослушиванием звуков дождя, реки, водопада.

Согласно гороскопу на 22.05.2023, в этот день:

  • благоприятно до 20:49 – отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно весь день – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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