Гороскоп на 22 травня 2023 року попереджає про день із різкими енергіями, які можуть поранити та викликати сльози. Якщо таке станеться, сприймайте це як очищення та оновлення, намагайтеся самі не стати причиною сліз навколишніх.

За прогнозом університету Нікіфорових, 22 травня – гарний момент, щоб звільнитися від минулого, а також переглянути життєві удари та розчарування, які не давали спокою. Визнайте їх за досвід і використовуйте як будівельний матеріал для майбутнього.

Наповнення і заспокоєння сьогодні принесе все, пов’язане з водою, починаючи з теплого напою, і закінчуючи прослуховуванням звуків дощу, річки, водоспаду.

Згідно з гороскопом на 22.05.2023, у цей день:

сприятливо до 20:49 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік