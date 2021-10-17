Маг и участник проекта Битва экстрасенсов на СТБ Александр Контанистов назвал три самых сильных знака зодиака.

По его словам, первое место занимает Телец.

— Характер у Тельца спокойный, но лучше не пытаться его вывести из себя — получите жесткий отпор и эмоциональный взрыв, — уверяет Александр.

Телец зачастую может похвастаться крепким здоровьем — он редко болеет и быстро выздоравливает. В отношениях он всегда показывает свою заботу — сделает все, чтобы второй половинке было комфортно.

Если Телец не будет лениться — успех в работе ему гарантирован.

Преимущества: большая терпеливость, стрессоустойчивость, сильное здоровье, преданность, несгибаемость духа под ударами судьбы.

Минусы: чрезмерное упрямство, лень.

На второе место Александр поставил Льва.

— Львы очень любят быть в центре событий и влиять на окружающих. В работе они настоящие руководители — сделают все, чтобы управлять другими сотрудниками, даже если не занимают высокую должность, — заявил Контанистов.

Львы не мыслят свою реальность без любви — она дает им много сил и уверенности в себе.

Здоровье у Львов также крепкое, но зачастую ему уделяется слишком мало внимания.

Преимущества: самоотдача при выполнении поставленных задач в работе, гордость, героизм, дружественность.

Минусы: чрезмерное самолюбие, тщеславие, иногда жестокость.

Замыкает тройку лидеров по силе Скорпион.

— Это очень сильный и независимый знак зодиака. Скорпионы умеют вызывать доверие у большинства. Необычайно самоуверенные люди, и это позитивно сказывается на их жизни, — уверяет маг.

Здоровье у Скорпиона очень крепкое, но негативные мысли могут заметно ухудшить самочувствие.

В отношениях Скорпион очень чувствительный и эмоциональный. Он всегда поможет своим близким и родным, даже если об этом не просили.

В работе этот знак зодиака готов пожертвовать своим комфортом ради достижения целей.

Преимущества: правдивость, храбрость, отвага, преданность.

Минусы: иногда чрезмерная уверенность в себе, невзирая на явные опасности.

Александр добавил, что каждый знак зодиака имеет свои особенности, свою силу и свои недостатки.

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