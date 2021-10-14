Подробный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака подготовила эксперт нового сезона Битвы экстрасенсов Жанна Шулакова.

Гороскоп для Овнов

В этом месяце вам предстоит ответить себе на множество каверзных вопросов. Для многих Овнов ноябрь – это период взлетов и падений, депрессий, разочарований. С последующим за всем этим успехом, признанием, крутым подъемом, где жизнь бьет ключом на грани фола – практически все как вы любите! Тут либо проклятие, либо подарок небес. Уделите здоровью пристальное внимание: больше отдыхайте, расслабляйтесь. Вам пойдут на пользу плавание и бег.

Гороскоп для Тельцов

Тельцы, вероятнее всего, сохранят или даже упрочнят свои позиции в ноябре. В то же время активные действия более сложны и опасны, они могут поставить под угрозу ресурсы Тельцов. Тем не менее, при этом они, в конечном итоге, помогут вывести вас, дорогие Тельцы, на новую ступень развития. Одиноким Тельцам ноябрь обещает много романтических эмоций и приключений.

Гороскоп для Близнецов

Практически для каждого из Близнецов ноябрь либо преподнесет сюрприз, либо преподаст важный жизнеутверждающий урок, значение которого будет сопровождать их еще не один год. Возможно, в ноябре вам станет доступно то, что до сих пор ускользало от вашего взора. Ноябрь не пройдет бесследно, новые знания, встречи, отношения. Главное, не бросать начатые дела, доводить их до логического конца.

Гороскоп для Рака

Новый виток в вашей жизни случится именно в ноябре. Жизнь наполнится новыми встречами, впечатлениями, путешествиями. В ноябре будет наблюдаться прилив жизненных сил, в результате чего вы найдете новых друзей. Вы станете проявлять себя как творческая личность. Постарайтесь преодолевать себя и искать новые знакомства, узнавать людей получше. Только это поможет вам обрести счастье в любви в этом месяце.

Гороскоп для Львов

В ноябре вы столкнетесь с рядом испытаний. Наберитесь терпения, ведь если вы их успешно пройдете, то удача будет следовать за вами по пятам до самого конца месяца. В этот период работа станет для вас в радость. Но будьте начеку, ведь злые языки не дремлют. Могут возникнуть проблемы с суставами, особенно коленными. Никакого стресса и бессонницы, в этом аспекте ваше здоровье будет в самом прекрасном состоянии.

Гороскоп для Дев

Это период небывалых возможностей. Вопрос только в том, сумеете ли вы ими воспользоваться. Постарайтесь окружить себя старыми верными друзьями. Месяц станет для Дев самым благоприятным временем начала отношений. Люди, которые встретятся вам в этот период, смогут стать вашими спутниками по жизни. Начните бегать или ездить на велосипеде, эти занятия обеспечат вам хорошее физическое самочувствие.

Гороскоп для Весов

Вы найдете для себя новый источник вдохновения. Ноябрь будет успешным для вас в профессиональной сфере деятельности. Это пик вашей профессиональной активности. На любовном фронте возникнут некоторые трудности. Весам необходимо обратить внимание на людей, чьи имена начинаются с букв П и Д. Не ленитесь следить за своим рационом, занимайтесь спортом, а самое главное – откажитесь от вредных привычек.

Гороскоп для Стрельцов

В ноябре к вам нагрянет успех. Вы сможете успешно решить старые затянувшиеся проблемы и исполнить ранее взятые на себя обязательства. Но плохую услугу вам может оказать излишняя доверчивость.

Гороскоп для Скорпионов

У многих Скорпионов, особенно в этот период, произойдут конфликты с близкими. Большинство одиноких Скорпионов встретят свою любовь. В ноябре у многих представителей этого знака могут обостриться хронические заболевания. Со всеми недугами Скорпионам помогут справиться умеренные физические упражнения и позитивное настроение.

Гороскоп для Козерогов

Ноябрь принесет новые, неожиданные для самих Козерогов планы. Но работать на износ не стоит – поберегите здоровье. Не спешите пугаться: все затраченные силы окупятся с лихвой. Семейным парам будет нелегко. Чтобы нивелировать конфликтные ситуации, звезды советуют прислушаться к себе, меньше полагаться на советы окружающих. В ноябре вы, вероятно, ощутите усталость. Если будет возможность, дайте себе слабину – устройте лишний выходной или небольшой отпуск.

Гороскоп для Водолеев

Водолеи в ноябре будут пребывать в постоянном творческом полете. Самое время наладить деловые контакты и устранить недопонимание с окружающими. Женатым и замужним Водолеям стоит особенно внимательно отнестись к своим вторым половинам. Свободным Водолеям представится возможность встретить свою любовь. Представителей знака будет мучить депрессия, может возникнуть недовольство собой и окружающими. Физическое здоровье при этом будет в норме.

Гороскоп для Рыб

В ноябре будут успешными заключение браков, обустройство жилья, любые дела по хозяйству. На работе месяц будет благоприятным в случае принятия взвешенных решений. Семьям на грани развода и парам, чьи отношения исчерпали себя, звезды рекомендуют отпустить прошлое, чтобы увидеть будущее. Между тем у крепко стоящих на ногах Рыб отношения с партнером будут стабильными. Серьезных проблем со здоровьем ноябрь Рыбам не предвещает.

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