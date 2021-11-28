Астрологи утверждают, что расположение небесных тел в момент рождения человека во многом определяет его характер, сильные и слабые стороны, склонность к конфликтам, или, наоборот, желанию обойтись без них.

Влияет знак зодиака и на отношение к миру — настороженное, либо, наоборот, доброжелательное. Участница Битвы экстрасенсов на СТБ, ясновидящая Жаля Алекперова назвала топ-3 самых добрых знаков зодиака — далее в материале.

Самым добрым и отзывчивым зодиакальным знаком являются Весы. У людей, рожденных под этим созвездием, обостренное чувство справедливости.

Ситуации, в которых обижают других людей или, к примеру, ущемляют чужие интересы, Весы переносят очень болезненно. А потому всячески пытаются сгладить подобные ситуации и всегда отстаивают того, кто является жертвой.

Представители этого знака никогда не остаются безучастными к бедам и трудностям окружающих — всегда приходят на помощь. Нередко даже во вред себе.

Второе место в рейтинге самых добрых знаков зодиака занимают Тельцы. По своей природе они прямолинейны и за словом в карман не полезут. Но в этом и выражается их доброта.

Они не приветствуют принцип ложь во спасение и всегда говорят правду. Также представители знака легко поделятся последним, чтобы выручить из беды близкого человека. Если вы ищите надежного, понимающего и отзывчивого друга — такого можно найти среди Тельцов.

Третья ступень достается Близнецам. Они чрезвычайно милосердны и сострадательны. Всегда с пониманием относятся к промахам и ошибкам окружающих людей.

Кроме того, Близнецы — невероятно заботливы по отношению к своим близким, внимательны к мелочам и очень тонко считывают настроение собеседника. Они боятся ранить словом, а потому всегда ставят себя на место собеседника. Стараются относиться к людям так, как хотели бы, чтобы относились к ним.

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