Таролог и участница проекта Битва экстрасенсов на СТБ Мария Вандеева назвала три самых верных знака зодиака.

По ее словам, первое место в этом списке занимает Телец. Людям, которые родились под этим знаком зодиака, свойственно беспокоиться о семейном благополучии и быть требовательными как к себе, так и к партнеру.

— Телец требователен к себе и своему партнеру. Может долго копить обиды, а потом в один момент исчезнуть из вашей жизни навсегда. Готовы ли вы разделить ответственность и верность с Тельцом — решать вам, — отметила Мария.

Таролог рассказала, что вторую позицию занимает Лев.

Этот знак зодиака отличается уверенностью, размеренностью и спокойствием. Львы любят руководить, но у них нет необходимости самоутверждаться за счет других.

— Лев верен тому, кто ему предан. Порвет за вас любого. Но и вас порвет, если узнает, что вы его обманули. Еще из минусов — очень тяжело переносит соперничество в паре, — добавила таролог.

Третьим самым верных знаком зодиака является Дева. Как правило, они искренние, рассудительные, понимают свой путь и не хотят поддаваться соблазнам.

— Этот знак будет долго и тщательно выбирать пару, но потом уже не будет сомневаться и искать альтернативы. Однако стоит помнить, что такому партнеру нужно личное пространство и строгое соблюдение границ. Девы — отличные спутники жизни, если вы сможете давать им иногда побыть в полном одиночестве, — сказала Мария.

Мария отследила эту статистику, сопоставив знаки зодиака и старшие арканы Таро. Но она отметила, что представители каждого знака могут стать исключением из “правил”, особенно, когда рядом любимый человек.

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