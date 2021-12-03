Подробный гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Неделя после солнечного затмения не самая простая. Посреди недели сходится напряженный аспект, который провоцирует конфликты на почве завышенных амбиций, непонимания нужд другого человека. Не торопитесь сейчас инициировать споры, важно собрать по максимуму информацию, прежде чем предъявлять какие-либо обвинения. Тем более, что обстановка с информацией довольно печальная, так как мы погружены в огромный поток лжи. А под конец недели, 11 декабря, усиливаются переживания по поводу взаимоотношений с другими людьми. Возможны вспышки ревности, конфликты на почве чувства собственности.

Однако выходные будут лучше. Они будут более расслабленными, напряжение будних дней спадет. Есть возможней объективно оценить полученную на неделе информацию и сделать правильные выводы.

Гороскоп для Овнов

Неделя будет довольно конфликтной. У вас могут возникнуть разбирательства по темам финансов. Также может быть недопонимание в общении с коллегами, друзьями, единомышленниками. Важно обратить внимание на то, какая репутация у вас складывается сейчас, если она сложилась положительной, то вы можете ею пользоваться. В то же время есть риск испортить репутацию, поэтому следите за тем, что вы говорите и ради чего вступаете в конфликт.

Гороскоп для Тельцов

Вас может несколько раздражать партнер, вызывать на сложные разговоры. Его амбиции могут противоречить вашим целям. Обратите внимание на то, где можно найти свой ресурс, так как вы сейчас восстанавливаетесь. Это могут быть поездки, получение новых знаний, опыта. Под конец недели может прийти некое важное осознание. Обратите внимание на свои сны, они могут содержать подсказки. В финансовом плане будьте осторожными, сейчас не стоит делать крупных покупок и вложений.

Гороскоп для Близнецов

Начало недели может быть довольно сумбурным, так как вы слишком много внимания уделяете своим партерам и в целом мнению других людей. Будьте осторожны, фильтруйте информацию, которая поступает к вам в течение недели. На выходных есть шанс утрясти все возникшие проблемы, в частности, решить вопросы с партнерами. Обратите внимание на свое здоровье, так как сейчас повышен риск острых воспалений.

Гороскоп для Раков

У вас довольно стабильная неделя, несмотря на общую сумбурность. Вы можете сейчас договариваться с партнерами. Также могут быть важные знакомства на этой неделе. На работе в целом не должно быть каких-то сложностей. Постарайтесь не обращать внимания на сплетни, какую-либо странную информацию насчет ваших коллег и других людей. Вы можете неправильно ее истолковать. Для крупных приобретений эта неделя не походит.

Гороскоп для Львов

Основное напряжение связано с партнерскими отношениями и с установлением мира в семье. Тем не менее есть возможность все это удержать, если вы будете выполнять данные общения. Сейчас как раз пришло время рассчитаться по долгам и обязательствам. В конце недели к вам будут поступать предложения, которые покажутся вам очень заманчивыми, или появятся нереалистичные идеи. Иногда такой идеализм необходим, но постарайтесь не полагаться на эти идеи и более практично смотреть на жизнь.

Гороскоп для Дев

Для Дев это довольно сложное время, так как слишком много информации, новостей, которые стоит проверять. Вы можете ненамеренно принять неправильное решение по отношению к другим людям, в частности это касается семьи и близких. Также это не лучшее время для поездок, особенно деловых. Но если вы отправляетесь отдыхать, то это более благоприятно. В целом, на этой неделе стоит больше времени уделить именно отдыху, так как работа забирает очень много сил.

Гороскоп для Весов

Практически вся неделя не очень подходит для того, чтобы принимать крупные финансовые решения. Хотя это, возможно, придется делать. В этом случае постарайтесь учитывать интересы других людей. Также могут возникнуть ситуации, когда ваши партнеры или коллеги выказывают слишком большой интерес к вашим финансам. Тут важно удерживать границы, и не позволять распоряжаться тем, что принадлежит вам. В то же время вы можете положиться на свою семью и близких людей, в этом можно находить вдохновение.

Гороскоп для Скорпионов

Сейчас вы можете ощущать свою силу в полную мощь, и ей же снести людей, которые вам близки. Обратите внимание на семейные отношения. Возможно, в течение недели вам придется отстаивать свои амбициозные цели. Вы можете рассчитывать на некоторую поддержку советников, консультантов. Также у вас получится о многом договориться без того, чтобы размахивать кулаками и доказывать свою правоту через силу. Обратите внимание на детей, на то, что им необходимо. Чем больше времени вы с ними проведете, тем меньше проблем может возникнуть.

Гороскоп для Стрельцов

Для Стрельцов неделя сложная, могут сорваться поездки договоренности. Вы можете оказаться распространителем дезинформации, поэтому проверяйте все ведомости. Из позитивного — вы можете получить какую-то дополнительную прибыль. В целом, ваше финансовое положение улучшается, вложения и траты будут оправданными. Под конец недели вы сможете найти поддержку со стороны своих партнеров, перезаключить некие договора. Пятница, суббота и воскресенье — это будет более стабильное и приятное время.

Гороскоп для Козерогов

Вы сейчас можете быть очень эффективными в решении самых разных задач как на работе, так и в личных отношениях. Единственное, что сейчас лучше заняться решением краткосрочных вопросов. Если вы планируете что-то вдолгую, то внимательно изучайте тенденции в обществе. В течение всего декабря ситуация в обществе будет значительно влиять на ваши личные планы. В особенности это касается финансовых вопросов. Также из-за финансов может произойти какой-то конфликт с друзьями, коллегами. Постарайтесь не давать в долг и не создавать двойственных ситуаций на этой неделе.

Гороскоп для Водолеев

У вас на этой неделе очень вероятна конфликтная ситуация с начальством или с теми людьми, которые сомневаются в вашем авторитете. Приходится показывать, кто вы есть и на что можете претендовать. Вы можете положиться на поддержку друзей, но осторожней с теми людьми, которых вы плохо знаете, так как они могут распространять лживую информацию. В финансовом плане не стоит увлекаться покупками. Неделя в целом напряженная, поэтому обратите внимание на свое здоровье, образ жизни, так как вам нужно во всех тяжелых ситуациях сохранить собственный ресурс.

Гороскоп для Рыб

У Рыб напряжение идет по возрастающей до среды, а к выходным оно спадет. Возможны конфликты. Наиболее сложные ситуации могут возникать с людьми издалека, или с теми, кого вы нечасто видите. Возможны большие расходы на этой неделе, которые сложно предотвратить. На работе также суматоха и дезинформация. Однако под конец недели все более или менее выровняется, у вас получится найти общий язык с нужными людьми. Опереться сейчас можно на своих друзей, а также на тех, кому вы всегда доверяли.