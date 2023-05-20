Гороскоп на 21 мая 2023 обещает довольно мягкую и вместе с тем деятельную энергетику дня. К заслуженному отдыху хорошо добавить активность, прогулки и встречи с друзьями.

Дайте сегодня волю своему любопытству и любознательности, вспомните, о чем вы хотели бы узнать больше, и займитесь поиском информации об этом.

По прогнозу университета Никифоровых, события, происходящие с 06:33 до 19:39, могут повториться. Так что лучше запомните их.

Старайтесь исключить ссоры и негатив, вместо этого осознанно наполните это время чем-нибудь приятным.

Согласно гороскопу на 21.05.2023, в этот день благоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

начинать путешествие.

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