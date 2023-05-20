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Дайте волю допитливості: гороскоп на 21 травня 2023 року

20 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 травня 2023 року обіцяє досить м’яку та разом із тим діяльну енергетику дня. До заслуженого відпочинку добре додати активності, прогулянки та зустрічі з друзями.

Дайте сьогодні волю своїй цікавості та допитливості, згадайте, про що ви хотіли б дізнатися більше, і займіться пошуком інформації про це.

За прогнозом університету Нікіфорових, події, що відбуваються із 06:33 до 19:39 можуть повторитися. Тож краще запам’ятайте їх.

Намагайтеся виключити сварки та негатив, натомість усвідомлено наповніть цей час чимось приємним.

Згідно з гороскопом на 21.05.2023, у цей день сприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • розпочинати подорож.

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