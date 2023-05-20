Гороскоп на 21 травня 2023 року обіцяє досить м’яку та разом із тим діяльну енергетику дня. До заслуженого відпочинку добре додати активності, прогулянки та зустрічі з друзями.
Дайте сьогодні волю своїй цікавості та допитливості, згадайте, про що ви хотіли б дізнатися більше, і займіться пошуком інформації про це.
За прогнозом університету Нікіфорових, події, що відбуваються із 06:33 до 19:39 можуть повторитися. Тож краще запам’ятайте їх.
Намагайтеся виключити сварки та негатив, натомість усвідомлено наповніть цей час чимось приємним.
Згідно з гороскопом на 21.05.2023, у цей день сприятливо:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- розпочинати подорож.
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