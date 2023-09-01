Гороскоп на 2 сентября 2023 года советует посвятить день отдыху, как того требует календарная суббота. Если у вас сегодня рабочий день, то выполняйте свои обязанности, как обычно, нет смысла пытаться перевыполнить план.

По прогнозу университета Никифоровых, в течение дня могут происходить задержки, сложности, какие-то дела будут идти не по плану. Лучше всего будет осознанно давать Вселенной разбег для изменений в нужном ей направлении.

Можно снова попробовать сделать то, что начали, но по каким-то причинам отложили или не довели до конца. Особенно это касается всего интеллектуального, в частности, изучения языков.

Согласно гороскопу на 02.09.2023, в этот день:

можно с 09:59 до 18:19 — стричь волосы, начинать путешествие;

благоприятно после 18:19 — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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