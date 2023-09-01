Гороскоп на 2 вересня 2023 року радить присвятити день відпочинку, як того вимагає календарна субота. Якщо у вас сьогодні робочий день, то виконуйте свої обов’язки як завжди, немає сенсу намагатися перевиконати план.

За прогнозом університету Нікіфорових, протягом дня можуть відбуватися затримки, складнощі, якісь справи будуть йти не за планом. Найкраще буде усвідомлено давати Всесвіту розбіг для змін у потрібному йому напрямку.

Можна знову спробувати зробити те, що розпочали, але з якихось причин відклали чи не довели до кінця. Особливо це стосується всього інтелектуального, зокрема, вивчення мов.

Згідно з гороскопом на 02.09.2023, у цей день:

можна з 09:59 до 18:19 – стригти волосся, розпочинати подорож;

сприятливо після 18:19 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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