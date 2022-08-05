Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022 поможет выяснить, когда лучше пойти к своему парикмахеру. На здоровый вид шевелюры влияет множество факторов — лучше знать заранее благоприятные и неблагоприятные дни для смены имиджа или обновления стрижки.

Изменение прически в правильный день лунного цикла может укрепить локоны, а также в целом позитивно повлиять на жизнь — привлечь удачу, улучшить материальное состояние.

Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на сентябрь 2022, который поможет разобраться с этим тонким вопросом.

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Астропрогноз на 1 сентября

После стрижки в этот день волосы будут расти быстрее, но стрижка может негативно повлиять на взаимоотношения с противоположным полом.

Астропрогноз на 2 сентября

Относительно спорный день для стрижки — и хотя можно привлечь деньги и избавиться от болезней, волосы станут жестче.

Астропрогноз на 3 сентября

Волосы очень быстро отрастут и станут непослушными — лучше перенести поход к мастеру на более удачный день.

Астропрогноз на 4 сентября

Крайне неблагоприятный день для стрижки — лучше не привлекать к себе негатив и беды.

Астропрогноз на 5 сентября

Вполне хороший день — даже закрашивание седины будет удачным, как и химическая завивка.

Астропрогноз на 6 сентября

Стоит расчесывать волосы как можно чаще, а саму прическу лучше выбрать спокойную, без экспериментов.

Астропрогноз на 7 сентября

Окраска волос растительными красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы. Однако сама прическа должна быть тщательно продумана.

Астропрогноз на 8 сентября

Успешный день для тонирования или окрашивания в яркий цвет. Если волосы подстричь — они будут быстро и ровно расти.

Астропрогноз на 9 сентября

Стрижка в этот день принесет с собой негативное влияние на кожу головы. Волосы могут ощутимо повредиться из-за химического воздействия.

Астропрогноз на 10 сентября

Стрижка может негативно сказаться на душевном спокойствии. Не самый благоприятный день для смены имиджа.

Астропрогноз на 11 сентября

Один из самых неблагоприятных дней для стрижки. Лучше отказаться от нее и перенести на другой день.

Астропрогноз на 12 сентября

Отличный день для укрепляющих процедур. Если красить волосы нужно здесь и сейчас, то лучше сделать это в темных тонах.

Астропрогноз на 13 сентября

Если постричь волосы — их рост замедлится. Однако стрижка оградит вас от неприятностей и неожиданностей.

Астропрогноз на 14 сентября

Очень благоприятный день как для экспериментов, так и обычной стрижки — можно решится на то, чего боялись ранее.

Астропрогноз на 15 сентября

Возможны проблемы со здоровьем, а весь день пройдет в напряженной обстановке.

Астропрогноз на 16 сентября

Пятница — не самый удачный день для посещения парикмахерских. Астрологи уверяют, что волосы будут плохо расти.

Астропрогноз на 17 сентября

Вполне благоприятный день. Рост волос обеспечен, но они от стрижки могут стать более непослушными.

Астропрогноз на 18 сентября

После стрижки волосы могут доставить массу неудобств. Если они сухие — лучше заняться оздоровительными процедурами.

Астропрогноз на 19 сентября

Неблагоприятный день — не спешите реализовать все свои идеи и замыслы. Иногда лучше не изобретать что-то новое, а оглянуться на доступные варианты.

Астропрогноз на 20 сентября

Поход к парикмахеру сохранит стрижку надолго. Объемные локоны в укладке привлекут позитивную энергию.

Астропрогноз на 21 сентября

Отличный день для посещения парикмахера. Отменно подойдут абсолютно все оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 22 сентября

Стрижку сегодня стоит отложить, иначе вас может накрыть грусть и даже депрессия.

Астропрогноз на 23 сентября

Вполне позитивный день для стрижки — она долго сохранит форму, как и покраска.

Астропрогноз на 24 сентября

Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование.

Астропрогноз на 25 сентября

Позитивное влияние стрижки обеспечено — волосы будут быстро расти, и при этом стрижка будет иметь хороший вид.

Астропрогноз на 26 сентября

Окрашивать волосы лучше натуральными красителями, иначе есть вероятность повреждения.

Астропрогноз на 27 сентября

Стрижка может позитивно повлиять на материальное состояние. Можно смело идти к парикмахеру.

Астропрогноз на 28 сентября

Лучше не идти к мастеру — можно привлечь к себе ненастье, а волосы могут повредиться, и на их восстановление потребуется много сил и времени.

Астропрогноз на 29 сентября

Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, хотя новая стрижка подарит энергию и мотивацию.

Астропрогноз на 30 сентября

Если постричься — волосы будут быстрее расти, а корни — укрепляться.