Эксклюзивный гороскоп на сентябрь 2022 для всех знаков зодиака подготовил для Фактов ICTV ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель Битвы экстрасенсов в Украине, эксперт проекта Слідство ведуть екстрасенси (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.
- Овны
Начало месяца порадует Овнов новыми перспективами в профессиональной сфере деятельности. Представители знака смогут достичь тех высот, к которым давно стремились. Что касается личной сферы, то здесь звезды сулят одиноким сердцам романтические знакомства. У вас есть все шансы положить начало новым отношениям.
- Тельцы
В этот период Тельцы смогут убедиться, что нет ничего невозможного. На вашем пути встретятся люди, которые помогут справиться с преградами, что раньше казались непреодолимыми. В середине месяца возможно улучшение финансового благосостояния. Главное при этом — быть активнее, чтобы не упустить новые возможности.
- Близнецы
Первый месяц осени для Близнецов — прекрасное время, чтобы поработать над былыми ошибками и промахами. Сейчас у вас будет возможность исправить те ситуации, которые подолгу не давали вам покоя. В сфере личных отношений звезды советуют быть сдержаннее. Не стоит усердствовать с критикой и колкими замечаниями в адрес любимых. Есть риск затяжных конфликтов.
- Раки
В сентябре многие Раки задумаются о кардинальных переменах в жизни. Но в своих решениях звезды советуют не торопиться, чтобы не наломать дров. Вы можете слишком поддаваться эмоциям, а потому совет близких в этом случае будет вовсе не лишним. В конце месяца следует обратить внимание на свое здоровье — у вас будет прекрасная возможность избавиться от хронических недугов или вредных привычек.
- Львы
В этом месяце звезды сулят Львам перспективные знакомства. Вы встретите людей, которые помогут вам определить новые жизненные цели и удачно их достичь. В середине сентября возможны нежданные траты, связанные с бытовой сферой. А потому старайтесь распоряжаться средствами экономнее.
- Девы
В этот период Девы смогут немного выдохнуть и разгрузить себя. Совет звезд — позволить себе какое-то время побыть в расслабленном состоянии. Неразумно сразу же хвататься за новые начинания. Сейчас то время, когда отдых — лучшая инвестиция в будущее. В делах любовных семейным знакам звезды сулят гармонию. У вас будут все возможности, чтобы решить давние разногласия с партнером.
- Весы
Не стоит торопиться с выводами, если что-то идет не по плану. Скорее всего, судьба уготовила вам сценарий намного лучше, чем тот, на который вы рассчитывали. В середине месяца звезды советуют быть осторожнее в быту. Есть риск получить травму.
- Скорпионы
Начало осени для Скорпионов — время внутренних перемен. Сейчас на многое представители знака смогут посмотреть под другим углом, включая и свою самооценку. Вера в себя и свои силы, которую обретут Скорпионы, поможет им добиться немалых успехов. Главное — не бояться сделать первый шаг!
- Стрельцы
В этот период звезды сулят Стрельцам удачу в финансовых вопросах. Даже те начинания, на которые представители знака вовсе не делали ставок, могут принести прибыль. В сфере личных отношений возможны конфликты. Чтобы их избежать, старайтесь чаще уступать в спорах партнеру.
- Козероги
Этот месяц для Козерогов будет продуктивным в разрешении многих вопросов на работе. Большинство представителей знака смогут разобраться со старыми завалами и закончить те дела, которые откладывали в дальний ящик. Появившееся свободное время звезды советуют провести со своей семьей. Близким, как никогда, будет важно вообще внимание.
- Водолеи
В сентябре сложившиеся обстоятельства подтолкнут Водолеев к новым свершениям в профессиональной сфере деятельности. Ваша предприимчивость пригодится вам как никогда в этот период. Но звезды остерегают от излишней откровенности с коллегами. Есть большая вероятность стать объектом сплетен и слухов. Не следует создавать для этого плодородную почву!
- Рыбы
Первый месяц осени для Рыб — прекрасный период для самореализации или изучения чего-то нового. Совет звезд – использовать каждый шанс для усовершенствования себя. В отношениях с семьей стоит чаще стоять на своем и проявить напор. Есть большая вероятность, что советы близких собьют вас с верного пути. И тут лучше прислушаться к своей интуиции.