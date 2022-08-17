Эксклюзивный гороскоп на сентябрь 2022 для всех знаков зодиака подготовил для Фактов ICTV ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель Битвы экстрасенсов в Украине, эксперт проекта Слідство ведуть екстрасенси (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.

Овны

Начало месяца порадует Овнов новыми перспективами в профессиональной сфере деятельности. Представители знака смогут достичь тех высот, к которым давно стремились. Что касается личной сферы, то здесь звезды сулят одиноким сердцам романтические знакомства. У вас есть все шансы положить начало новым отношениям.

Тельцы

В этот период Тельцы смогут убедиться, что нет ничего невозможного. На вашем пути встретятся люди, которые помогут справиться с преградами, что раньше казались непреодолимыми. В середине месяца возможно улучшение финансового благосостояния. Главное при этом — быть активнее, чтобы не упустить новые возможности.

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Близнецы

Первый месяц осени для Близнецов — прекрасное время, чтобы поработать над былыми ошибками и промахами. Сейчас у вас будет возможность исправить те ситуации, которые подолгу не давали вам покоя. В сфере личных отношений звезды советуют быть сдержаннее. Не стоит усердствовать с критикой и колкими замечаниями в адрес любимых. Есть риск затяжных конфликтов.

Раки

В сентябре многие Раки задумаются о кардинальных переменах в жизни. Но в своих решениях звезды советуют не торопиться, чтобы не наломать дров. Вы можете слишком поддаваться эмоциям, а потому совет близких в этом случае будет вовсе не лишним. В конце месяца следует обратить внимание на свое здоровье — у вас будет прекрасная возможность избавиться от хронических недугов или вредных привычек.

Львы

В этом месяце звезды сулят Львам перспективные знакомства. Вы встретите людей, которые помогут вам определить новые жизненные цели и удачно их достичь. В середине сентября возможны нежданные траты, связанные с бытовой сферой. А потому старайтесь распоряжаться средствами экономнее.

Девы

В этот период Девы смогут немного выдохнуть и разгрузить себя. Совет звезд — позволить себе какое-то время побыть в расслабленном состоянии. Неразумно сразу же хвататься за новые начинания. Сейчас то время, когда отдых — лучшая инвестиция в будущее. В делах любовных семейным знакам звезды сулят гармонию. У вас будут все возможности, чтобы решить давние разногласия с партнером.

Весы

Не стоит торопиться с выводами, если что-то идет не по плану. Скорее всего, судьба уготовила вам сценарий намного лучше, чем тот, на который вы рассчитывали. В середине месяца звезды советуют быть осторожнее в быту. Есть риск получить травму.

Скорпионы

Начало осени для Скорпионов — время внутренних перемен. Сейчас на многое представители знака смогут посмотреть под другим углом, включая и свою самооценку. Вера в себя и свои силы, которую обретут Скорпионы, поможет им добиться немалых успехов. Главное — не бояться сделать первый шаг!

Стрельцы

В этот период звезды сулят Стрельцам удачу в финансовых вопросах. Даже те начинания, на которые представители знака вовсе не делали ставок, могут принести прибыль. В сфере личных отношений возможны конфликты. Чтобы их избежать, старайтесь чаще уступать в спорах партнеру.

Козероги

Этот месяц для Козерогов будет продуктивным в разрешении многих вопросов на работе. Большинство представителей знака смогут разобраться со старыми завалами и закончить те дела, которые откладывали в дальний ящик. Появившееся свободное время звезды советуют провести со своей семьей. Близким, как никогда, будет важно вообще внимание.

Водолеи

В сентябре сложившиеся обстоятельства подтолкнут Водолеев к новым свершениям в профессиональной сфере деятельности. Ваша предприимчивость пригодится вам как никогда в этот период. Но звезды остерегают от излишней откровенности с коллегами. Есть большая вероятность стать объектом сплетен и слухов. Не следует создавать для этого плодородную почву!

Рыбы

Первый месяц осени для Рыб — прекрасный период для самореализации или изучения чего-то нового. Совет звезд – использовать каждый шанс для усовершенствования себя. В отношениях с семьей стоит чаще стоять на своем и проявить напор. Есть большая вероятность, что советы близких собьют вас с верного пути. И тут лучше прислушаться к своей интуиции.