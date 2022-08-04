Лунный календарь на сентябрь 2022 года имеет много благоприятных, неблагоприятных и нейтральных дней. Чтобы лучше и продуктивнее выстроить свои планы, необходимо знать — какое число положительное, а в какое лучше отложить задуманное.

Луна — это такой спутник Земли, который влияет на все живое. Поэтому с помощью календаря можно узнать, в какой день удача будет на вашей стороне, а в какой не стоит ждать чего-то грандиозного.

Детальный лунный календарь на сентябрь 2022 и фазы небесного светила — в материале.

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Фазы Луны в сентябре 2022

1-9 сентября — растущая Луна.

10 сентября — полнолуние.

11-25 сентября — убывающая Луна.

26 сентября — новая Луна.

27-30 сентября — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 сентября

Благоприятный день для общественной и научной деятельности, а также налаживания разнообразных контактов. Этот период также положителен для общения с противоположным полом и постройки романтических отношений.

Лунный астропрогноз на 2 сентября

Этот период считается благоприятным. У многих в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция и открываются самые разнообразные способности.

Лунный астропрогноз на 3 сентября

Плодотворный период для деловой активности, однако при условии высокого уровня самоорганизованности и внимательности.

Лунный астропрогноз на 4 сентября

Сложный день для общения. В эту дату лучше отправиться в поездку или путешествие, поскольку новые дела потребуют сил.

Лунный астропрогноз на 5 сентября

Неблагоприятный день, в который нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Постарайтесь не выпускать негативные эмоции.

Лунный астропрогноз на 6 сентября

Положительный период для творчества, любви и духовного времяпровождения. Хорошо продвигаются абсолютно все дела.

Лунный астропрогноз на 7 сентября

Позитивный и энергетически мощный день. Воплощение любых планов и желаний приведет к желаемому результату.

Лунный астропрогноз на 8 сентября

Нейтральный день для любовных и других межличностных отношений. Могут случаться конфликты, споры и разногласия в деловой сфере.

Лунный астропрогноз на 9 сентября

День самоанализа. Постарайтесь разобрать свои прошлые ошибки и извлечь из них урок.

Лунный астропрогноз на 10 сентября

Благоприятный день для любых начинаний. Если есть предложения — смелее, они найдут отклик, однако прежде хорошо все взвесьте.

Лунный астропрогноз на 11 сентября

День искушений. События зависят от того, по какому пути вы идете, и от ваших реакций на них. Велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Лунный астропрогноз на 12 сентября

Нейтральный день, в который все находится в равновесии. Если чувствуете переизбыток сил — направьте его в творчество или физические нагрузки.

Лунный астропрогноз на 13 сентября

День обретения внутренней свободы. Хороший период для брака и раскрепощения.

Лунный астропрогноз на 14 сентября

Неблагоприятный день, в который могут проявиться неожиданные проблемы.

Лунный астропрогноз на 15 сентября

В эту дату лучше всего остаться дома и провести день с пользой для себя. Неблагоприятный период для заключения брака или других партнерских соглашений.

Лунный астропрогноз на 16 сентября

Идеальный день для практик, направленных на очищение и тренировку силы духа.

Лунный астропрогноз на 17 сентября

Положительный период для творческой и физической активности. Хорошо будет отправиться в путешествие. Пользу принесут и водные процедуры.

Лунный астропрогноз на 18 сентября

Общение с партнерами пройдет в положительном русле. Хороший день для осмысления жизненного опыта и постройки дальнейших планов.

Лунный астропрогноз на 19 сентября

Противоречивый период. Может проявиться ревность и зависть со стороны партнеров. Рекомендуется не начинать новых дел.

Лунный астропрогноз на 20 сентября

Нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми постарайтесь строить без грубой силы, не конфликтовать. Не стройте планов, они могут не осуществиться.

Лунный астропрогноз на 21 сентября

Положительный период для торговли, переезда или судебных дел. Полезна концентрация на духовных проблемах, рекомендуется выспаться и отдохнуть.

Лунный астропрогноз на 22 сентября

Сложный и критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях.

Лунный астропрогноз на 23 сентября

Потратьте время на разрешение старых проблем и планов. Полезно общение с представителями старшего поколения.

Лунный астропрогноз на 24 сентября

Благоприятный день для любых дел и покупок. Прислушайтесь к советам партнеров.

Лунный астропрогноз на 25 сентября

Неблагоприятный день. Можете почувствовать понижение жизненного тонуса организма. Могут проявиться и хронические заболевания.

Лунный астропрогноз на 26 сентября

Хороший период для любых начинаний. Следует обратить внимание на свои негативные качества и постараться их преодолеть.

Лунный астропрогноз на 27 сентября

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 28 сентября

Позитивный период для активных контактов и торговых операций. При принятии решения — хорошо подумайте.

Лунный астропрогноз на 29 сентября

В этот день ваши планы могут измениться не в лучшую сторону. Не пренебрегайте собственными принципами и долговыми обязательствами.

Лунный астропрогноз на 30 сентября

Следует проявить максимальную сознательность и постараться избежать негативных влияний извне.