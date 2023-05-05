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Время забыть о запретах: гороскоп на 6 мая 2023 года

5 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 мая 2023 года советует перенести все важные дела и новые начинания на другое время. День хоть и будет значительно легче по энергетике, чем предыдущий, но влияние затмения еще достаточно сильное.

По прогнозам университета Никифоровых, 6 мая хорошо подумать, какие запреты есть в вашей жизни и насколько они легитимны.

Конечно, мы оставляем все, что связано с общечеловеческими моральными нормами, но подумайте, нет ли у вас сознательных или подсознательных запретов на наслаждение, отдых, счастье. Сегодня хорошо нарушать их или вообще освободить от них свою жизнь.

Эмоционально день может быть непростым, может ощущаться печаль и разочарование. Ищите поддержку в ваших успехах в прошлом, вспоминайте их, погружаясь в моменты триумфа. Опирайтесь на достигнутое, не нивелируйте достижения — это основа для грядущих успехов.

Согласно гороскопу на 06.05.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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