Гороскоп на 6 травня 2023 року радить перенести всі важливі справи та нові починання на інший час. День хоч і буде значно легший за енергетикою, ніж попередній, але вплив затемнення ще досить сильний.

За прогнозами університету Нікіфорових, 6 травня добре подумати, які заборони є у вашому житті та наскільки вони легітимні.

Звичайно, ми залишаємо все, що пов’язане із загальнолюдськими моральними нормами, але подумайте, чи немає у вас свідомих чи підсвідомих заборон на насолоду, відпочинок, щастя. Сьогодні добре порушувати їх або ж взагалі звільнити від них своє життя.

Емоційно день може бути непростим, може відчуватися сум і розчарування. Шукайте підтримку у ваших успіхах у минулому, згадуйте їх, поринаючи в моменти тріумфу. Опирайтеся на досягнуте, не нівелюйте здобутки – це підґрунтя для прийдешніх успіхів.

Згідно з гороскопом на 06.05.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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