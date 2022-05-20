30 мая 2022 года над Украиной мы сможем наблюдать необыкновенное новолуние — взойдет так называемая Черная луна.

Виктор Литовский – известный экстрасенс, участник Битвы экстрасенсов в Украине, рассказал, что в мае многих из нас ожидают астрологические события, которые могут ощутимо отразиться не только на жизни каждого из нас, но и на судьбоносных моментах в частности.

Экстрасенс объяснил, для каких знаков зодиака Черная луна может стать черной полосой, а также выделил те знаки зодиака, на которых данное явление окажет позитивный эффект.

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Овен

В день Черной луны 30 мая представителям знака зодиака Овен стоит немного притормозить, а еще лучше остановиться.

Постоянная гонка выматывает, а цель, увы, не всегда оправдывает средства, затраченные на достижение этой цели. В последние несколько месяцев вы слишком много на себя берете, если вы не сделаете хотя бы небольшой тайм-аут, состояние выжатого лимона может с легкостью стать хроническим.

Помощь и поддержка других — это хорошо, но не стоит забывать и о себе. Постарайтесь посвятить этот день только себе — выпейте чашку кофе в любимом кафе, сходите в кино, погуляйте в любимом парке, отдохните душей и телом, и наполните свою жизнь в этот день яркими эмоциями, которые станут для вас источником энергии.

Телец

Период новолуния 30 мая станет очень благоприятным для представителей знака зодиака Телец. Этот день благоприятен для проведения важных переговоров, деловых встреч и закладки фундамента для новых начинаний и дел. Если вы избегали неприятного разговора, опасаясь конфликтной ситуации, время для этого разговора пришло. В этот день вы сможете выйти сухим из воды даже в самой жесткой и неприятной ситуации с минимальным негативными последствиями.

Благоприятное воздействие дня распространяется и на вашу коммуникабельность. День способствует появлению новых знакомств, а также укреплению старых связей, благодаря которым вы с легкостью сможете решить зависшие вопросы, с которыми не могли справиться ранее.

Близнецы

Представителям знака зодиака Близнецы в период новолуния Черной луны предстоит пройти через большое количество трудностей и препятствий — иногда вы будете ловить себя на мысли, что это не ваш день и все идет не по плану. Но помните, что глаза — боятся, руки — делают. Не паникуйте и не расстраивайтесь, все трудности уйдут вместе с Черной луной, и совсем скоро вы даже не вспомните об этом периоде.

Постарайтесь “включить” оптимиста, и настройтесь на позитивный результат, ведь только так, не опустив руки, вы сможете очень легко пройти через все преграды, которые подготовлены для вас в этот день.

Рак

Период новолуния 30 мая 2022 года для представителей знака зодиака Рак станет удачным и благоприятным, особенно это касается финансовой сферы, а также вопросов бизнеса, работы и карьеры.

Высока вероятность получения новых источников дохода — не упустите свой шанс и постарайтесь воспользоваться им в полном объеме. Также в этот период высока вероятность продвижения по карьерной лестнице. Если вы задумывались о том, чтобы вас повысили на работе, этот период благоприятен для подготовки и проверки почвы относительно этого вопроса.

Будьте уверены, если приложите максимум усилий, благодаря вашему упорству и трудолюбию начальство наконец-то оценит вас по достоинству.

Лев

Период новолуния 30 мая сложится хорошо, если Львы не станут строить иллюзий. Рекомендовано правильно оценивать свои возможности и силы, вы поймете, за какие дела стоит взяться прямо сейчас, а какие лучше отложить до того момента, когда у вас появятся сильные союзники или люди, которые смогут вас поддержать в ваших начинаниях и подставить плечо поддержки.

Этот период не самый благоприятный для риска — необходимо действовать осторожно, быть внимательным к мелочам и не спешить. Также рекомендовано более разборчиво отнестись к людям, с которыми общаетесь, так как далеко не все те, кто настойчиво проявляет интерес к вам, стоят вашего внимания и заслуживают общения с вами.

Рекомендовано проводить больше времени со старыми знакомыми, так как они дадут вам дельные советы, а также найдут способ подбодрить вас. Удачный день для деловых и партнерских отношений. Не исключена возможность заключить взаимовыгодный договор или соглашение.

Девы

Период новолуния 30 мая будет достаточно благоприятным для представителей знака зодиака Девы, так как этот период удачен для встреч со старыми знакомыми, которые могут оказать вам помощь и поддержку.

В данный период не рекомендовано проявлять упрямство и быть амбициозным, тем более, когда вы делаете это напоказ. Также это не самый благоприятный период для коллективных начинаний в карьере. Высока вероятность ложного ощущения того, что вы полны активности и энтузиазма. Увы, это иллюзия и вы можете быстро перегореть, а весь энтузиазм и силы улетучатся. Именно поэтому вам не стоит брать на себя кучу обязательств, а также рекомендовано воздержаться от посещения шумных коллективных мероприятий.

Уделите больше времени не работе, а отношениям и семье, постарайтесь найти время для второй половинки, так как она нуждается в вашем внимании и заботе. Уделите внимание построению планов на будущее и дальнейшим шагам, направленным на развитие ваших отношений. Одиноким Девам стоит чаще выходить из дома, а также принимать активное участие в социальной жизни. Старайтесь больше времени проводить со старыми знакомыми, так как именно в компании бывших коллег, одноклассников или друзей может мелькнуть симпатичное лицо.

Весы

Хоть луна и черная для представителей знака зодиака Весы, период 30 мая будет более радужный, поскольку в целом этот период можно назвать стабильным и ровным. Самая важная задача, которая на вас возложена, это активное участие в процессах, которые происходят вокруг вас. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не теряйте интерес к происходящему вокруг. Период не открывает каких-то головокружительных перспектив, но он позволяет с легкостью решать все текущие задачи, а также найти ответы, на вопросы, которые вас беспокоили.

Отношения со второй половинкой могут иметь очень позитивную динамику, они могут значительно улучшиться, но не ждите, что изменения произойдут сами собой, проявите инициативу. Не бойтесь признаваться в своих чувствах и открыто говорить обо всем, что вас беспокоит. Также высока вероятность приятных, а иногда неожиданных встреч, которые не просто обрадуют, но и сделают вас по истине счастливыми.

Скорпион

Представителям знака в период новолуния стоит настроиться на боевой лад. В этот день существует большая вероятность глубоко увязнуть в конфликтной ситуации, а также столкнуться с ссорами и стычками, возникшими на ровном месте. Вас будут пытаться испытывать на прочность, ставя ваши жизненные позиции, мнения и интересы под сомнение. Ваше окружение будет всячески пытаться манипулировать вами, а провокации могут быть на протяжении всего дня.

Вашей основной задачей в этот день должно быть сохранение спокойствия и обладание собой, не торопитесь с какими-либо выводами или суждениями. Если вы сумеете совладать со своими эмоциями, удержать себя в рамках здравого смысла и спокойствия, то в дальнейшем сможете убедить окружающих, что именно ваш выбор, подход и позиция являются правильными и разумными.

Стрелец

Представители знака зодиака Стрелец должны быть наготове, поскольку день будет далеко не из простых. Вас могут ожидать непредвиденные неприятности, конфликтные ситуации, всевозможные накладки в делах, как на работе, так и дома, что в дальнейшем принесет вам только болезненные переживания о данных ситуациях.

Также в этот день рекомендовано быть максимально собранными и готовыми к тому, что вам вряд ли удастся повлиять хоть как-то на ситуацию и изменить ее в лучшую сторону. Единственное, что вы можете сделать – это стойко перенести неприятные сюрпризы, которые вам подготовила судьба и день.

Звезды рекомендуют в этот день воздержаться от спонтанных покупок, так как это может принести вам не только финансовые траты, но и испорченное настроение.

Козерог

Для большинства представителей данного знака зодиака, период новолуния может принести новый, положительный и благоприятный этап в жизни. Масштабные планы, которые вы кропотливо выстраивали задолго и которые никак не могли реализоваться, наконец-то начнут приносить свои плоды.

Однако не спешите хлопать в ладоши, вы должны запомнить, что ничего не дается даром. Только благодаря вашему усилию, упорству, трудолюбию и смекалке вы сможете получить в полном объеме все, к чему стремитесь.

Также благодаря вашему умению находить общий язык с вашим окружением, друзьями, знакомыми и родственниками, вам удастся приблизиться к поставленным целям гораздо проще и комфортней, поскольку именно от участия вашего окружения будет зависеть то, каким образом и какой ценой будут достигнуты ваши цели.

Водолей

В день новолуния Водолеи вдруг почувствуют, что все трудности наконец-то остались позади или, по крайней мере, в ближайшее время останутся позади. Наконец-то вы можете выдохнуть и перевести дыхание, наконец-то осознаете, что впереди светлый период успехов и удач.

В день Черной луны ваши ощущения будут сродни тем, которые человек испытывает на свежем воздухе под солнечными лучами, когда выходит из помещения, в котором он находился долго-долго. Если вам захочется прыгать от радости, сделайте это не стесняясь, и не сдерживайте эмоций, вас никто за это не будет осуждать, — помните, вы это заслужили, так как путь был тяжелым и тернистым. Подумайте о том, чего бы вам хотелось больше всего на свете, и просто сделайте это.

Рыбы

Представителям знака зодиака Рыбы в период новолуния 30 мая 2022 года необходимо быть готовыми к тому, что некоторые события будут развиваться не совсем так, как было спланировано изначально. Даже самый продуманный и простроенный план может дать трещину, а незначительные отхождения от плана кардинально отразятся на дне. Если у вас есть дела, на которые вы возлагали большие надежды, делали большие ставки, вам стоит отложить их, однако не откладывайте их в долгий ящик.

Острые вопросы, связанные с отношениями со второй половинкой, также не стоит решать в этот день. Небольшая ссора может с легкостью трансформироваться в тяжелый и продолжительный конфликт. Период новолуния — не самое подходящее время для новых знакомств и свиданий. Постарайтесь провести этот день в одиночестве, дабы избежать каких-либо конфликтных ситуаций, ссор, скандалов и обид.