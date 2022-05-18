Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Видео Астрологія

Путин болен раком, ему осталось недолго — таролог

18 мая 2022, 18:19
Наталия Ничай журналист Вікна-новини Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Путін хворий на рак, йому залишилося недовго - таролог

Владимира Путина ждет операция, во время которой он может не выжить. Об этом таролог Людмила Хомутовская рассказала в эксклюзивном интервью Вікна-новини.

– Ему осталось недолго. У Путина сейчас планируется тяжелая операция. Он может не выжить во время операции. У него рак, и сейчас мне показывают, что довольно тяжелая фаза, когда или большая опухоль, или болезнь зашла слишком далеко, – убеждена она.

По словам Хомутовской, после войны в России начнется достаточно острый период.

– Люди будут недовольны уровнем жизни, начнутся бунты. Со временем Россия расколется на несколько стран: это будет напоминать Советский Союз. Россию расколят на 4-5 частей, это точно.

Таролог убеждена, что на покаяние россиян понадобится очень много времени.

– Россияне не так быстро придут к тому, что они натворили. Это не произойдет так, как было в Германии.

Читайте также:
Армія, дороги, новий союз: таролог побачила майбутнє України за 5 роківАрмия, дороги, новый союз: таролог увидела будущее Украины через 5 лет

Теги
Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь