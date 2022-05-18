Владимира Путина ждет операция, во время которой он может не выжить. Об этом таролог Людмила Хомутовская рассказала в эксклюзивном интервью Вікна-новини.

– Ему осталось недолго. У Путина сейчас планируется тяжелая операция. Он может не выжить во время операции. У него рак, и сейчас мне показывают, что довольно тяжелая фаза, когда или большая опухоль, или болезнь зашла слишком далеко, – убеждена она.

По словам Хомутовской, после войны в России начнется достаточно острый период.

– Люди будут недовольны уровнем жизни, начнутся бунты. Со временем Россия расколется на несколько стран: это будет напоминать Советский Союз. Россию расколят на 4-5 частей, это точно.

Таролог убеждена, что на покаяние россиян понадобится очень много времени.

– Россияне не так быстро придут к тому, что они натворили. Это не произойдет так, как было в Германии.