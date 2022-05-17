Июнь 2022 года для многих знаков зодиака будет очень благоприятным, убежден участник Международной Битвы экстрасенсов, таролог и экстрасенс Виктор Литовский.

– Этот месяц почти для всех представителей знаков зодиака будет сопровождаться рядом приятных и порой неожиданных событий. Но также некоторым представителям знаков зодиака необходимо быть более осмотрительными и сосредоточенными, поскольку возможны неблагоприятные ситуации и не совсем приятные события, из которых желательно извлечь урок и в будущем не допускать повторных ошибок.

Не стоит наступать дважды на те же грабли. Июнь 2022 года характерен тем, что могут происходить глобальные события и ситуации, которые уже происходили в прошлом, такие ситуации нежелательно и даже не стоит упустить, поскольку это как второй шанс, который дает нам судьба для того, чтобы мы исправили ошибки прошлого.

Гороскоп на июнь 2022: ждет все знаки зодиака

Овны

Овны – из-за вашего вспыльчивого характера и порой неумения держать себя в руках есть большой риск того, что в июне 2022 года вас могут ожидать острые ситуации, возможны даже ссоры и неприятные, порой болезненные разговоры. Вполне и полностью причиной таких моментов станет то, что вы откладывали неприятные разговоры в дальний угол. Вам будет очень сложно удержаться, ваше поведение и острый язык будут только усиливать градус конфликта, и совсем не важно, где будет обостряться конфликт – на работе или дома. Вам следует попытаться свести общение с окружающими к минимуму, чтобы избежать оскорблений и других нежелательных последствий.

Также июнь будет в некоторых моментах очень трудным, некоторые события будут просто выбивать вас из колеи. Вы будете пытаться изменить все к лучшему, но чем больше будете тратить свою энергию, тем больше и туже будет стягиваться кольцо проблем. Лучше возьмите тайм-аут и не пытайтесь решить все и сразу, поскольку этот месяц для многих является месяцем для передышки. Будьте уверены – второе дыхание скоро откроется и проблемы решатся сами собой.

Тельцы

Для Тельцов первый месяц лета будет очень благоприятен, поскольку есть возможность стать хозяином ситуации. Во многих делах, даже не идущих очень гладко, есть возможность найти силы, чтобы держать их под своим контролем. В ситуациях, когда нужно отстаивать свои права и интересы, необходимо проявить силу и инициативу, чтобы выйти победителем. Благодаря дару убеждения с вами не хотят вступать в открытые конфликты. Но будьте готовы, поскольку не исключены удары в спину со стороны окружения и близких людей, от которых вы этого не ожидаете. При этом даже в таких ситуациях вы одержите победу, а коварные действия нападающих сыграют шутку с ними самими.

Близнецы

Июнь для Близнецов будет достаточно благоприятным в бизнесе, карьере, продвижении по карьерной лестнице. Есть возможность хорошо себя зарекомендовать перед начальством и другими коллегами. Вашими стараниями вы сможете достичь повышения заработной платы, вам смогут доверить ответственный проект. Постарайтесь просто не упустить свой шанс, а также не бояться полученных новых обязанностей, ответственности. Вы прекрасно справитесь с полученной задачей, вас будет ждать успех и восхождение вверх.

Раки

В июне Раки должны быть готовы, поскольку ваша финансовая ситуация может быстро измениться. Причиной этого будет ваше ответственное отношение к деталям, ваша сосредоточенность и ответственное отношение к вашей работе. Будьте готовы к тому, что не все из вашего окружения смогут адекватно и без зависти воспринимать ваш успех. В июне у вас есть возможность понять, кто есть кто из вашего окружения.

Вероятны конфликтные ситуации претензии и нападки со стороны тех людей, которых вы не ожидали. Ваш успех для них — как красная ткань для быка. Если вы хотите сохранить общение и не потерять этих людей, просто старайтесь максимально фильтровать информацию о ваших успехах, а еще лучше — не делиться этой информацией совсем. Это не только сохранит ваше общение и отношения, но и обезопасит вас от порчи и плохого глаза.

Львы

Представителям этого знака зодиака июнь принесет очень хорошие новости, которые будут связаны с финансами. Возможно, вас может ожидать получение премии, которую вы вообще никоим образом не могли ожидать, или это будет увеличение заработной платы, или фортуна подарит вам возможность получить финансовое вознаграждение. Многое будет зависеть не только от вас: непосредственную роль, помощь советами по вашим делам сыграют коллеги, бизнес-партнеры. Если вы вспыльчивый человек, постарайтесь не портить отношения и не вступать в конфликтные ситуации, поскольку ситуация может обернуться не в вашу пользу, что в свою очередь может негативно сказаться на финансовом благополучии.

Девы

Июнь 2022 Девам принесет уникальную возможность найти общий язык и договориться с кем угодно. Девы с легкостью смогут донести свою правоту и склонить многих из своего окружения к продвигаемой ими точке зрения. Девам желательно воспользоваться этим шансом, поскольку именно в июне можно будет продвинуть ваши дела как можно дальше, а также удачно и результативно провести важные переговоры и встречи. Необходимо сосредоточиться и быть готовым к тому, что вы можете стать участником спорных ситуаций. Но даже из сложной и безвыходной ситуации вы сможете выйти достойно, победа непременно будет за вами.

Весы

Июнь для Весов подготовил ряд сложных и неоднозначных ситуаций, из которых можно выйти только с помощью активных действий и принятия решений, с которыми вы раньше колебались. В начале месяца будут ситуации, которые как бы выбивают вас из колеи. Необходимо выдохнуть и сосредоточиться на решении этих вопросов. При этом посмотреть на ситуацию со стороны – прагматично и сосредоточенно. Большинство беспокоящих вас вопросов – это надуманные мелочи, на которые не стоит обращать внимание. Но в то же время то эмоциональное состояние, в которое вы себя погружаете, может вызвать ситуации, из-за которых вы способны испортить настроение не только себе, но вашим близким, родителям, друзьям.

Необходимо попытаться разорвать круг отрицательных эмоций, окруживших вас в последнее время. Не опускайте руки и возьмите эмоции под контроль. Начните решать накопившиеся проблемы, и ваша ситуация сразу улучшится.

Скорпионы

Скорпионов в июне ожидают ситуации, в которых есть риск стать жертвой собственной самоуверенности. Не стоит пытаться в какой-либо ситуации полагаться только на свой опыт, на свои возможности, и вообще только на себя, поскольку уверенность в том, что этого достаточно, может не сыграть вам на руку и стать причиной негативных последствий. Необходимо постараться прислушаться к мнениям опытных людей во избежание промахов, разочарований в ваших делах. Это благоприятный месяц для того, чтобы научиться доверять не только себе, но и другим, что в свою очередь поможет вам найти правильный путь для решения сложных вопросов и выхода из ситуаций, которые раньше казались безысходными.

Стрельцы

Для Стрельцов июнь 2022 года является месяцем для коммуникации. Это время желательно посвятить радости, положительным моментам, удовольствиям и развлечениям, а также встречам с близкими людьми. Море положительных эмоций вы сможете найти уже в первые дни месяца, вас ждут новые и яркие впечатления, новые знакомства. Не надо сидеть и ждать у моря погоды, пока что-нибудь положительное с вами произойдет. Ваша задача – быть инициатором веселья, выйти вместе с друзьями куда-нибудь, провести весело время со своими близкими и родными. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Будьте уверены – ваши действия доставят удовольствие и радость не только вам, но и вашему окружению.

Козероги

Июнь будет отличным для Козерогов. Этот месяц обещает вам события, которые вдоволь вас порадуют. Вас будет ждать хорошее настроение, сюрпризы, связанные с деньгами и другими материальными моментами. Однако в июне вы должны быть готовы к тому, что вы можете пропустить что-нибудь важное. Это может быть дело, требующее активного участия от вас. Более того, вам следует не упустить это время и быть максимально сосредоточенными и собранными, поскольку события будут яркими и быстро разворачиваться, а ваша несобранность и неорганизованность может не пойти вам на руку, и вы не получите, а может даже потеряете ваши материальные блага, принадлежащие вам по праву.

Водолеи

Для Водолея июнь будет благоприятным для использования дипломатических навыков. Благодаря вашей коммуникации и умению найти подход почти к каждому, вы с легкостью сможете решить любое дело, даже то, которое для других является патовым и нереальным для решения. Не теряйте время, не откладывайте дела на завтра. Июнь 2022 поможет вам, и этой помощью следует воспользоваться.

При желании вы достаточно легко осуществите самые сложные дела и переговоры. Если у вас есть незавершенный или неприятный разговор, который вы постоянно пытаетесь отложить, обойти стороной, именно сейчас есть уникальная возможность закрыть этот вопрос, благодаря вашему дипломатическому таланту и благоприятному времени для применения этого таланта. Не упустите свой шанс сдвинуться с мертвой точки, заручитесь поддержкой ваших близких, семьи, друзей и коллег, это поможет вам наконец-то завершить дела, которые вы откладывали в долгий ящик.

Рыбы

Рыбам желательно быть более организованными и дисциплинированными, поскольку июнь подготовил вам испытания, которые без подготовки и планирования преодолеть будет непросто. Планирование, планирование, и еще раз планирование – только так. Любой неспланированный экспромт, даже кажущийся удачным и подходящим, любое спонтанное действие, которое вы не планировали, может привести к фиаско, абсолютно в любой жизненной сфере, в вопросах семьи, отношениях в работе или бизнесе. Рыбам будет нелишне постараться спланировать свои дела и подойти к этому крайне ответственно и основательно. Не следует принимать импульсивные и необдуманные решения.

Вашим девизом в июне должно быть – семь раз отмерь, один раз отрежь. Не рубите с плеча, лучше трижды подумайте, прежде чем принимать решение, поскольку необдуманное решение может иметь долгосрочный негативный характер, а последствия могут быть ощутимы в течение многих месяцев.