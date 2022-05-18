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Крым вернется максимум через 5 лет: таролог сказала, когда закончится война в Украине

18 мая 2022, 18:01
Наталия Ничай журналист Вікна-новини Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Крим повернеться максимум через 5 років: таролог сказала, коли закінчиться війна в Україні

Война в Украине может закончиться уже к концу лета – в это время есть вероятность заключения каких-то договоров.

Об этом таролог Людмила Хомутовская рассказала в эксклюзивном интервью Вікна-новини.

– Если мы смотрим, когда заканчивается война – нам всегда показывают конец лета-сентябрь. Это время, когда мы придем к каким-то договорам. Полагаю, это будет время переговоров. Время, когда мы договоримся с Россией о завершении войны. Так говорят карты, и эта дата неизменна, сколько бы я ни смотрела, – уверяет таролог.

Хомутовская убеждена, что в ближайшие несколько месяцев Украину ждет довольно тяжелый период.

— Украина будет очень медленно двигаться вперед. Нам будет даже казаться, что почти ничего не происходит. Вот с середины мая и два месяца лета мы будем ежедневно слышать, что вот еще что-то освободили, еще что-то освободили. Все это будет идти на то, что мы выйдем на границы с Россией. ОРДЛО нам показывают, что, все-таки, освободят. Россия будет сейчас настаивать на переговорном процессе.

А вот на освобождение Крыма, по словам Хомутовской, уйдет максимум 3-5 лет.

– Крым – это не о войне, это о договоренностях. Там затяжка по времени, но это не те 15 лет, что мы слышали сразу. Это будет быстрее. Вот если мы заканчиваем войну, то еще 3-5 лет максимум для освобождения Крыма.

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Війна в Україні, Крым
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