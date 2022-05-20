30 травня 2022 року над Україною ми зможемо спостерігати незвичайний молодик — зійде так званий Чорний місяць.

Віктор Литовський – відомий екстрасенс, учасник Битви екстрасенсів в Україні, розповів, що у травні на багатьох з нас очікують астрологічні події, які можуть відчутно позначитися не лише на житті кожного з нас, а й на доленосних моментах зокрема.

Екстрасенс пояснив, для яких знаків зодіаку Чорний місяць може стати чорною смугою, а також виділив ті знаки зодіаку, на яких це явище матиме позитивний ефект.

Зараз дивляться

Овен

У день Чорного місяця 30 травня представникам знака зодіаку Овен варто трохи пригальмувати, а ще краще зупинитися.

Постійна гонка виснажує, а мета, на жаль, не завжди виправдовує засоби, витрачені на досягнення цієї мети. В останні кілька місяців ви занадто багато на себе берете, якщо не зробите хоча б невеликий тайм-аут, стан вичавленого лимона може з легкістю стати хронічним.

Допомога та підтримка інших – це дуже добре, але не варто забувати і про себе. Постарайтеся присвятити цей день тільки собі – випийте чашку кави в улюбленому кафе, сходіть у кіно, погуляйте в улюбленому парку, відпочиньте душею і тілом, і наповніть своє життя яскравими емоціями, які стануть джерелом енергії.

Телець

Період молодого місяця 30 травня стане дуже сприятливим для представників знака зодіаку Телець. Цей день сприятливий для проведення важливих переговорів, ділових зустрічей та закладення фундаменту для нових починань і справ. Якщо ви уникали неприємної розмови, побоюючись конфліктної ситуації, час для цієї розмови настав. Ви зможете вийти сухим із води навіть у найжорсткішій та неприємній ситуації з мінімальними негативними наслідками або зовсім без них.

Сприятлива дія дня поширюється і на вашу комунікабельність. День сприяє появі нових знайомств, а також зміцненню старих зв’язків, завдяки яким ви легко зможете вирішити завислі питання, з якими раніше не могли впоратися.

Близнюки

Представникам знака зодіаку Близнюки в період молодика Чорного місяця доведеться пройти через велику кількість труднощів і перешкод – іноді ви ловитимете себе на думці, що це не ваш день і все йде не за планом. Однак пам’ятатайте, що очі – бояться, руки – роблять. Не панікуйте і не засмучуйтесь, всі труднощі підуть разом із Чорним місяцем, і дуже скоро ви навіть не згадаєте про цей період.

Постарайтеся “ввімкнути” оптиміста, і налаштуйтеся на позитивний результат, адже тільки так, не опустивши руки, ви зможете дуже легко пройти через усі перешкоди, які підготовлені для вас цього дня.

Рак

Період молодика 30 травня 2022 року для представників знака зодіаку Рак стане вдалим і сприятливим, особливо це стосується фінансової сфери, а також питань бізнесу, роботи та кар’єри.

Висока ймовірність отримання нових джерел доходу – не проґавте свій шанс і постарайтеся скористатися ним у повному обсязі. Також у цей період висока ймовірність просування кар’єрними сходами. Якщо ви замислювалися про те, щоб вас підвищили на роботі, цей період сприятливий для підготовки та перевірки ґрунту щодо цього питання.

Будьте впевнені, якщо докладете максимум зусиль, завдяки вашій завзятості та працелюбності начальство нарешті оцінить вас гідно.

Лев

Період молодика 30 травня складеться добре, якщо Леви не будуватимуть ілюзій. Рекомендовано правильно оцінювати свої можливості та сили. Ви зрозумієте, за які справи варто взятися зараз, а які краще відкласти до того моменту, коли у вас з’являться сильні союзники або люди, які зможуть вас підтримати у ваших починаннях і підставити плече підтримки.

Цей період не найсприятливіший для ризику – дійте обережно, будьте уважні до дрібниць, а також не поспішайте. Рекомендовано більш розбірливо поставитися до людей, з якими спілкуєтесь, тому що далеко не всі, хто наполегливо виявляє інтерес до вас, вартий вашої уваги і заслуговує на спілкування з вами.

Рекомендовано проводити більше часу зі старими знайомими, тому що вони дадуть вам слушні поради, а також знайдуть спосіб підбадьорити вас. Цей період – зручний день для ділових і партнерських відносин. Не виключена можливість укласти взаємовигідний договір чи угоду.

Діви

Період молодика 30 травня буде досить сприятливим для представників знака зодіаку Діви, тому що цей період вдалий для зустрічей зі старими знайомими, які можуть надати вам допомогу та підтримку.

У цей період не рекомендовано виявляти впертість і бути амбітним, тим більше, коли ви робите це напоказ. Також це не найсприятливіший період для колективних починань у кар’єрі. Висока ймовірність помилкового відчуття того, що ви сповнені активності та ентузіазму. На жаль, це ілюзія і ви можете швидко перегоріти, а весь ентузіазм і сили зникнуть. Саме тому вам не варто брати на себе купу зобов’язань, а також рекомендовано утриматися від відвідування гучних колективних заходів.

Приділіть більше часу не роботі, а стосункам та сім’ї, постарайтеся знайти час для другої половинки, тому що вона потребує вашої уваги та турботи. Приділіть увагу побудові планів на майбутнє та подальшим крокам, спрямованим на розвиток ваших стосунків. Самотнім Дівам варто частіше виходити з дому, а також брати активну участь у соціальному житті, намагайтеся більше часу проводити зі старими знайомими, тому що саме в компанії колишніх колег, однокласників чи друзів може промайнути симпатична особа.

Терези

Хоч місяць і чорний для представників знака зодіаку Терези, період 30 травня буде райдужнішим, оскільки в цілому його можна назвати стабільним і рівним. Найважливіше завдання для вас – це активна участь у процесах, що відбуваються навколо. Проявляйте ініціативу і в жодному разі не втрачайте інтерес до того, що відбувається. Період не відкриває якихось запаморочливих перспектив, але він дозволяє легко вирішувати всі поточні завдання, а також знайти відповіді на питання, які вас турбували.

Стосунки з другою половинкою можуть мати дуже позитивну динаміку, взаємини можуть значно покращитися, але не чекайте, що зміни відбудуться самі собою, проявляйте ініціативу. Не бійтеся зізнаватись у своїх почуттях і відкрито говорити про все, що вас турбує. Висока ймовірність приємних, а іноді несподіваних зустрічей, які не просто потішать, а й зроблять вас справді щасливими.

Скорпіон

Представникам цього знака в період молодика варто налаштуватися на бойовий лад. У цей день існує велика ймовірність глибоко зав’язнути в конфліктній ситуації, а також зіштовхнутися зі сварками та сутичками, що виникатимуть на рівному місці. Вас намагатимуться випробовувати на міцність, ставлячи ваші життєві позиції, думки та інтереси під сумнів. Ваше оточення намагатиметься маніпулювати вами, а провокації можуть бути протягом усього дня.

Вашим основним завданням у цей день має бути збереження спокою та володіння собою, не поспішайте з будь-якими висновками чи судженнями. Якщо ви зможете впоратися зі своїми емоціями, утримати себе в рамках здорового глузду та спокою, то надалі ви зможете переконати навколишніх, що саме ваш вибір, підхід та позиція правильні й розумні.

Стрілець

Представники знака зодіаку Стрілець мають бути напоготові, оскільки цей день буде далеко не з найпростіших. Вас можуть очікувати непередбачувані неприємності, конфліктні ситуації, всілякі перешкоди у справах, як на роботі, так і вдома, що надалі принесе вам лише хворобливі переживання цих ситуацій.

Також у цей день вам рекомендовано бути максимально зібраними та готовими до того, що вам навряд чи вдасться вплинути хоч якось на ситуацію та змінити її на краще. Єдине, що ви можете зробити, – це стійко перенести неприємні сюрпризи, які вам підготувала доля і цей день.

Зірки рекомендують у цей день утриматися від спонтанних покупок, оскільки це може принести вам не лише фінансові витрати, а й зіпсований настрій.

Козеріг

Для більшості представників знака зодіаку період молодика може принести новий, позитивний та сприятливий етап у житті. Масштабні плани, які ви ретельно вибудовували заздалегідь і які ніяк не могли реалізуватися, почнуть приносити свої плоди.

Однак не поспішайте плескати в долоні, ви повинні запам’ятати, що нічого не дається задарма. Тільки завдяки вашому зусиллю, завзятості, працелюбності та кмітливості ви зможете отримати в повному обсязі все, чого прагнете.

Також завдяки вашому вмінню знаходити спільну мову з вашим оточенням, друзями, знайомими та родичами, вам вдасться наблизитися до поставлених цілей набагато простіше та комфортніше, оскільки саме від участі вашого оточення буде залежати, якою ціною будуть досягнуті ваші цілі.

Водолій

У день молодика Водолії раптом відчують, що всі труднощі залишилися позаду або, принаймні, найближчим часом залишаться позаду. Нарешті ви можете видихнути і перевести подих, розумієте, що попереду світлий період успіхів і здобутків.

У день Чорного місяця ваші відчуття будуть схожі на ті, які людина відчуває на свіжому повітрі під сонячним промінням, коли виходить з приміщення, в якому перебувала довго-довго. Якщо вам захочеться стрибати від радості, зробіть це не соромлячись, і не стримуйте емоцій, вас ніхто за це не засуджуватиме, – пам’ятайте, ви це заслужили, оскільки шлях був важкий і тернистий. Подумайте про те, чого вам хотілося б найбільше у світі, і просто зробіть це.

Риби

Представникам знака зодіаку Риби в період молодика 30 травня 2022 року необхідно бути готовими до того, що деякі події будуть розвиватися не зовсім так, як було сплановано спочатку. Навіть найпродуманіший план може дати тріщину, а незначні відхилення від плану кардинально позначаться на дні. Якщо у вас є справи, на які ви покладали великі надії, робили великі ставки, вам варто відкласти їх, проте не відкладайте у довгий ящик.

Гострі питання, пов’язані зі стосунками з другою половинкою, також не варто вирішувати в цей день. Невелика сварка може легко трансформуватися у важкий і тривалий конфлікт. Період молодика – не найкращий час для нових знайомств і побачень. Постарайтеся провести цей день на самоті, щоб уникнути будь-яких конфліктних ситуацій, сварок, скандалів і образ.