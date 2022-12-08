В лунном календаре на январь 2023 есть как благоприятные, так и неблагоприятные дни. Чтобы строить планы, необходимо знать, какая дата под них лучше всего подходит, а в какую стоит просто забыть обо всем и отдохнуть.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на январь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться и распланировать жизнь.

Фазы Луны в январе 2023

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1-6 января — растущая Луна.

7 января — полная Луна.

9-20 января — убывающая Луна.

21 января — новая Луна.

22-31 января — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 января

Негативный день, в который можно столкнуться с обольщением и обманом. Старайтесь держать негатив в себе, особенно — к окружающим. Возможны обострения конфликтов.

Лунный астропрогноз на 2 января

Положительный период для творчества и любви. Все дела, которые идут или начинаются — принесут ожидаемый результат.

Лунный астропрогноз на 3 января

Энергетически мощный день. Воплощайте планы в реальность — результат не заставит себя долго ждать и не разочарует. Хорошее время для путешествий.

Лунный астропрогноз на 4 января

Неблагоприятный день для любовных и других межличностных отношений. Возможны конфликты и разногласия также в деловой сфере. Займетесь благотворительностью.

Лунный астропрогноз на 5 января

День самоанализа и всплеска творческой энергии. В этот период вы также можете извлечь из своих ошибок уроки.

Лунный астропрогноз на 6 января

Хороший период для начинаний. Не бойтесь высказывать свои предложения, они найдут отклик. Будьте смелее, но при этом все обдумайте.

Лунный астропрогноз на 7 января

Время искушений. Высокая вероятность осложнения отношений между вами и вашими близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 8 января

Период гармонии, равновесия и возможного переизбытка сил. Займитесь творчеством или спортом.

Лунный астропрогноз на 9 января

Благоприятный день для заключения брака.

Лунный астропрогноз на 10 января

Возможны неожиданные проблемы. Будьте сдержаны и благоразумны.

Лунный астропрогноз на 11 января

Лучше всего провести время дома. Найдите время для нравственного очищения. Неблагоприятный период для заключения брака.

Лунный астропрогноз на 12 января

Идеальный день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа.

Лунный астропрогноз на 13 января

Хорошо пройдет работа в коллективе. Положительными будут поездки и путешествия. В этот день особенно полезны водные процедуры и физические упражнения.

Лунный астропрогноз на 14 января

День для осмысления жизненного опыта и постройки планов на будущее.

Лунный астропрогноз на 15 января

Противоречивое время. Возможна травля, ревность, зависть. Не стоит начинать что-то новое.

Лунный астропрогноз на 16 января

Нейтральный день. Постарайтесь не конфликтовать, не проявлять агрессию. Продолжайте заниматься старыми делами, если задумали что-то новое — отложите.

Лунный астропрогноз на 17 января

Хорошо пройдут судебные дела, торговые операции, поездки, командировки. Отлично будет выспаться и отдохнуть.

Лунный астропрогноз на 18 января

Сложный день, в который лучше отказаться от любой активности. Посвятите себя самоанализу, подумайте о своем окружении и очистите его от ненужных людей.

Лунный астропрогноз на 19 января

Потратьте время на решение проблем — это положительный период для этого. Возможно, вы посмотрите на них другим взглядом.

Лунный астропрогноз на 20 января

День хорош для крупных покупок и ремонта. Возможно ослабление здоровья.

Лунный астропрогноз на 21 января

Неблагоприятный день. Возможно депрессивное состояние. Гоните от себя негативные мысли.

Лунный астропрогноз на 22 января

День хорош для начала цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты.

Лунный астропрогноз на 23 января

Вероятность обострения конфликтов и проявления агрессивности. Подавляйте негативную энергию.

Лунный астропрогноз на 24 января

Период хорош для активных контактов и торговых операций. При принятии решений — хорошо думайте.

Лунный астропрогноз на 25 января

Не пренебрегайте собственными принципами и долговыми обязательствами. Проявляйте максимальную сознательность и постарайтесь избежать негативных влияний извне.

Лунный астропрогноз на 26 января

Благоприятный период, в который может хорошо проявиться интуиция. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.

Лунный астропрогноз на 27 января

Плодотворное время для деловой активности, однако должна быть самоорганизованность. Возникшие идеи могут получить весомую поддержку.

Лунный астропрогноз на 28 января

Посвятите день путешествиям, поездкам. Возможно, всплывут старые дела, воздержитесь пока что от них.

Лунный астропрогноз на 29 января

Критическое время. Возможны обольщение, обман, иллюзии. Будьте осторожнее и внимательнее.

Лунный астропрогноз на 30 января

Займетесь творчеством и любовью. Также хорошо продвинутся абсолютно любые дела: как личные, так и деловые.

Лунный астропрогноз на 31 января

Позитивный и богатый на энергию день. Воплощение планов, задумок — все это приведет к тому результату, который ожидаете.