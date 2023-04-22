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Время для уничтожения врагов: гороскоп на 23 апреля 2023 года

22 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 апреля 2023 года предупреждает, что энергетика дня не способствует новому и важному.

По прогнозу университета Никифоровых, день подходит для очищения и избавления от лишнего и ненужного.

До 17:30 можем быть довольно продуктивными, если сосредоточиться на рутине, наведении порядка, постоянных работах, повседневных задачах. Энергии для их решения будет достаточно.

После 17:30 время более жесткой энергии, подходящей для преодоления препятствий и уничтожения врагов. Такая резкая сила может помочь преодолеть и наши недостатки, например, гнев, жадность.

В целом 23 апреля благоприятно для духовной практики, посещения храма, благотворительности, бескорыстного труда на благо людей и мира.

Согласно гороскопу на 23.04.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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